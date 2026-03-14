Сергей ШИЩЕНКО: «Были ошибки, и Карпаты ими умело воспользовались»

«Буковина» в товарищеском матче со счетом 1:3 проиграла «Карпатам». Итог спарринга подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, вы уже приучили болельщиков «Буковины» к победам. Но сегодня в заключительном спарринге перед возобновлением чемпионата команда уступила львовским «Карпатам». Насколько это единственное поражение на сборах является критическим и как в целом оцените игру команды?

– Я не считаю это поражение критическим, потому что я очень доволен действиями игроков. Если оценивать матч в целом, то, что команда продемонстрировала сегодня на поле, меня удовлетворило. Конечно, были ошибки, и Карпаты ими умело воспользовались. Но я всегда говорю ребятам: когда мы на мяче, всегда есть риск потерять его и позволить сопернику создать момент у наших ворот. Именно так сегодня и произошло – мы допустили ошибки в достаточно простых ситуациях. В то же время, я очень доволен тем, как команда действовала в атаке. Мы создали много хороших моментов, имели качественные подходы к воротам соперника. Другое дело, что реализация была не такой, как хотелось бы. К тому же у нас было два нереализованных пенальти. Если бы мы их реализовали, счет мог бы быть совсем другим. Спарринг против «Карпат» был очень информативным. Считаю, что команда показала достойную и достаточно интенсивную игру. Я доволен действиями игроков, хотя конечно не результатом. Но на этом этапе результат для нас не главный. Самое важное – увидеть взаимодействия, увидеть, как игроки думают на футбольном поле и какие решения принимают. Именно это для меня имеет наибольшее значение.

– Можно ли сказать, что матч против представителя УПЛ стал хорошей проверкой перед игрой чемпионата с «Викторией»?

– Конечно. Уровень соперника совсем другой. Я неоднократно говорил, что хотелось бы играть на сборах против более сильных команд, в том числе представителей Премьер-лиги. Потому я очень доволен, что последний спарринг был именно с такой командой. Это было хорошее испытание перед стартом второй части чемпионата. Я увидел в этой игре, что мы можем прогрессировать и быть еще сильнее. Этот матч продемонстрировал, что мы способны играть наравне с командами УПЛ. Но, конечно, всегда есть над чем работать. Я постоянно подчеркиваю, что никогда не буду полностью доволен игрой команды. Ошибки были и будут, и над ними нужно работать в тренировочном процессе, чтобы становиться лучше в следующих матчах.

– Вы упомянули о двух нереализованных пенальти. Случалось ли в вашей карьере, чтобы в одном матче команда не забила сразу два одиннадцатиметровых?

– Было. Даже могу вспомнить один случай, когда я сам не забил пенальти, а потом Сергей Закарлюка тоже не реализовал одиннадцатиметровый удар. Это футбол, такое случается.

– Можно сказать, что весь фарт исчерпали в кубковом матче с «ЛНЗ»?

– Я для себя понимаю, кто у нас основной пенальтист. Думаю, что уже в официальных матчах к отметке будет подходить другой игрок – более уверенный, и реализация будет лучше.

– Игровая программа спаррингов на закарпатском сборе уже позади. Как оцените этот этап подготовки?

– Я очень доволен этим сбором. Мы провели много спаррингов с разными соперниками. Конечно, не все они были такого уровня, как хотелось бы, но мы понимаем, что на Закарпатье немного команд Премьер-лиги. Фактически сыграли с «Полтавой» и сейчас с «Карпатами». Я доволен той работой, которую мы проделали, доволен отношением игроков к тренировочному процессу. Во многих моментах команда выглядела очень солидно, и это позволяет рассчитывать на хорошую игру в чемпионате. Мы работали в хороших условиях, и за это я хочу поблагодарить руководство клуба. Все было организовано на высоком уровне, что позволило нам качественно подготовиться ко второй части сезона и подойти к ней в оптимальных кондициях.