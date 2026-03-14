  4. Два незабитых пенальти. Карпаты в спарринге обыграли Буковину
14 марта 2026, 16:29 | Обновлено 14 марта 2026, 17:39
Два незабитых пенальти. Карпаты в спарринге обыграли Буковину

Поединок «Карпаты» – «Буковина» завершился со счетом 3:1

ФК Буковина

В субботу, 14 марта, «Карпаты» и «Буковина» провели товарищеский матч. Встреча проходила на базе «Карпат» и закончилась победой львовского клуба со счетом 3:1.

«Карпаты» вышли вперед на 20-й минуте. Счет в матче открыл Стенио.

Уже через две минуты львовяне забили второй мяч. Отличился Артур Шах.

В начале второго тайма Стенио сделал счет 3:0. «Буковина» смогла ответить только голом Максима Войтиховского на 81-й минуте.

Также следует отметить, что «Буковина» не реализовала два пенальти. Богдан Бойчук и Олег Кожушко пробили мимо ворот.

Товарищеский матч. 14 марта

«Карпаты» (Львов) – «Буковина» (Черновцы) – 3:1

Голы: Стенио, 20, 46, Шах 23, – Войтиховский 81

«Карпаты»: Мысак (Клищук, 46), Сыч (Гушинец, 59), Адамюк (к) (Балык, 59), Эрики, Цимбалистый, Рубчинский (Чеберинчак, 59), Шах, Стенио (Резник, 67), Пауло Витор (Дедов, 76), Квасница, Карабин.

«Буковина»: Пеньков, Стасюк (Писаренко, 78), Карась (Бусько, 46), Безуглый, Морговский (Сакив, 46), Витенчук (Кольцов, 72), Груша (Тищенко, 66), Бойчук (к) (Плакса, 62) Подлепенец (Шинкаренко, 72, Гамолов, 78), Дахновский (Петров, 82), Кожушко (Войтиховский, 66).

На 28-й минуте Богдан Бойчук не реализовал пенальти (мимо ворот).

На 65-й минуте Олег Кожушко не реализовал пенальти (мимо ворот).

Видео голов и обзор матча

