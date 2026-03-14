Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Другие новости
14 марта 2026, 18:48 | Обновлено 14 марта 2026, 19:14
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений по матчам украинских турниров.

По итогам матча 19-го тура УПЛ между «Эпицентром» и «Колосом» клубы были оштрафованы за повторную задержку начала игры: «Эпицентр» должен выплатить 10 тысяч гривен, «Колос» – 30 тысяч.

После матча «Полесье» Житомир – «Динамо» Киев киевский клуб оштрафовали на 135 тысяч гривен за использование болельщиками пиротехники и еще на 25 тысяч – за повреждение имущества стадиона. «Полесье» заплатит 25 тысяч гривен за оскорбительные скандирования болельщиков.

Также КДК отстранил игрока «Оболони» Тараса Мороза на два матча за серьезное нарушение правил в игре против «Кривбасса».

Отдельный штраф в размере 20 тысяч гривен получил ЛНЗ за нарушение требований безопасности во время матча Кубка Украины против «Буковины».

Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем