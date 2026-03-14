УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений по матчам украинских турниров.

По итогам матча 19-го тура УПЛ между «Эпицентром» и «Колосом» клубы были оштрафованы за повторную задержку начала игры: «Эпицентр» должен выплатить 10 тысяч гривен, «Колос» – 30 тысяч.

После матча «Полесье» Житомир – «Динамо» Киев киевский клуб оштрафовали на 135 тысяч гривен за использование болельщиками пиротехники и еще на 25 тысяч – за повреждение имущества стадиона. «Полесье» заплатит 25 тысяч гривен за оскорбительные скандирования болельщиков.

Также КДК отстранил игрока «Оболони» Тараса Мороза на два матча за серьезное нарушение правил в игре против «Кривбасса».

Отдельный штраф в размере 20 тысяч гривен получил ЛНЗ за нарушение требований безопасности во время матча Кубка Украины против «Буковины».