УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений по матчам украинских турниров.
По итогам матча 19-го тура УПЛ между «Эпицентром» и «Колосом» клубы были оштрафованы за повторную задержку начала игры: «Эпицентр» должен выплатить 10 тысяч гривен, «Колос» – 30 тысяч.
После матча «Полесье» Житомир – «Динамо» Киев киевский клуб оштрафовали на 135 тысяч гривен за использование болельщиками пиротехники и еще на 25 тысяч – за повреждение имущества стадиона. «Полесье» заплатит 25 тысяч гривен за оскорбительные скандирования болельщиков.
Также КДК отстранил игрока «Оболони» Тараса Мороза на два матча за серьезное нарушение правил в игре против «Кривбасса».
Отдельный штраф в размере 20 тысяч гривен получил ЛНЗ за нарушение требований безопасности во время матча Кубка Украины против «Буковины».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба может перейти в Англию
Противостояние не о наследии. А о чем?