Первыми арбитрами, которые пройдут проверку на полиграфе после скандального тура УПЛ, станут судьи матча «Полесье» – «Динамо» (1:2). Речь идет о главном арбитре встречи Николае Балакине и рефери VAR Денисе Шурмане. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко заявил о начале расследования качества судейства в последнем туре чемпионата Украины. В случае необходимости проверку на детекторе лжи также может пройти ассистент VAR Семен Шлончак.

Ни один из этих арбитров не получил назначения на матчи 20-го тура УПЛ.