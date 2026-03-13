Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 23:02
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо

Балакин и Шурман пройдут проверку на полиграфе

ФК Динамо

Первыми арбитрами, которые пройдут проверку на полиграфе после скандального тура УПЛ, станут судьи матча «Полесье» – «Динамо» (1:2). Речь идет о главном арбитре встречи Николае Балакине и рефери VAR Денисе Шурмане. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко заявил о начале расследования качества судейства в последнем туре чемпионата Украины. В случае необходимости проверку на детекторе лжи также может пройти ассистент VAR Семен Шлончак.

Ни один из этих арбитров не получил назначения на матчи 20-го тура УПЛ.

судейство Динамо Киев Николай Балакин чемпионат Украины по футболу скандал Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Денис Шурман Полесье - Динамо полиграф
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Просто о четвертій ранку спорт.юа опублікував і забув.
А динамівські весь день переговори смоктали.
Ну то таке.
Ответить
0
avk2307
https://sport.ua/uk/news/849536-video-uaf-ne-pogodzhuietsya-z-shahtarem-niy
akih-tryoh-penalti
Ответить
0
easterly
А вакса не запросять? А, вже не потрібно - сам зізнався.....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo1927
Та то таке
Ответить
0
Євгеній Січкаренко
Туди ж і Афанасьєва до них на поліграф
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем