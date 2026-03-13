В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Балакин и Шурман пройдут проверку на полиграфе
Первыми арбитрами, которые пройдут проверку на полиграфе после скандального тура УПЛ, станут судьи матча «Полесье» – «Динамо» (1:2). Речь идет о главном арбитре встречи Николае Балакине и рефери VAR Денисе Шурмане. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко заявил о начале расследования качества судейства в последнем туре чемпионата Украины. В случае необходимости проверку на детекторе лжи также может пройти ассистент VAR Семен Шлончак.
Ни один из этих арбитров не получил назначения на матчи 20-го тура УПЛ.
А динамівські весь день переговори смоктали.
Ну то таке.
