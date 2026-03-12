Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 22:22 |
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Рефери не будет работать в 20-м туре

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
УАФ. Николай Балакин

Арбитр Николай Балакин не будет работать на матчах 20-го тура УПЛ. Соответствующее решение приняла УАФ, обнародовав список судейских назначений.

Балакин обслуживал скандальный поединок предыдущего тура между «Полесьем» и «Динамо» (1:2). После резонанса вокруг игры он не получил нового назначения.

Также в списке арбитров отсутствуют судьи VAR Денис Шурман и Семен Шлончак, которые работали на видеоповторах в этом матче.

Вместо этого встречу «Динамо» – «Оболонь» в 20-м туре будет судить Александр Афанасьев, а центральный матч «Шахтер» – «Металлист 1925» доверили Виталию Романову.

Дмитрий Олийченко
avk2307
Це тіпа покарання для арбітра який вже 8-10 матчів от так тупо "помиляється" ?
Пора його списать  вже назавжди.
Ответить
+4
Burevestnik
оце вірне рішення!!!
 Згідно календарю 18.04.2026  буде матч Шахтар-Полісся
і назначити як покарання всю суддівську бригаду на матч!!!
Нехай "відпрацьовують" поразку Полісся. ))
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
допрыгался кузнечик
Ответить
0
Виктор Алтухов
Коли воно зробило Динамо срібним у матчі с Зорею, то його дискваліфікували надовго, але зараз в країні скрізь так, то на 1 матч.
Ответить
-1
