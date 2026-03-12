В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Арбитр Николай Балакин не будет работать на матчах 20-го тура УПЛ. Соответствующее решение приняла УАФ, обнародовав список судейских назначений.

Балакин обслуживал скандальный поединок предыдущего тура между «Полесьем» и «Динамо» (1:2). После резонанса вокруг игры он не получил нового назначения.

Также в списке арбитров отсутствуют судьи VAR Денис Шурман и Семен Шлончак, которые работали на видеоповторах в этом матче.

Вместо этого встречу «Динамо» – «Оболонь» в 20-м туре будет судить Александр Афанасьев, а центральный матч «Шахтер» – «Металлист 1925» доверили Виталию Романову.