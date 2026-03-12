Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 13:44 |
1146
2

УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара

Главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли подтвердил ошибку арбитра Николая Балакина

12 марта 2026, 13:44 |
1146
2 Comments
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Никола Риццоли объяснил скандальное решение арбитра не удалять защитника Кристиана Биловара в матче 19-го тура Премьер-лиги «Полесье» – «Динамо»:

«Это эпизод, который арбитру сложно оценить непосредственно на поле из-за его позиции. Игрок «Динамо» под номером 40 атакует соперника под углом, что ограничивает обзор рефери и не позволяет четко увидеть вытянутую ногу и точную точку контакта.

Действия игрока киевского клуба явно представляют угрозу безопасности соперника, поскольку подкат выполняется с вытянутой ногой и шипами, направленными в голень оппонента.

В подобной динамической ситуации не имеет значения, произошел ли предварительный контакт с мячом, поскольку само действие направлено опасным образом в ногу соперника.

Арбитр, не полностью восприняв все эти элементы, ограничивается назначением штрафного удара, что является очевидной ошибкой. За такое нарушение игрок «Динамо» должен быть удален из поля.

Поскольку характер нарушения достаточно четкий, видеоассистент арбитра должен был рекомендовать арбитру просмотр на поле, чтобы обеспечить правильную оценку эпизода», – подытожил Риццоли.

По теме:
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Буткевич вручил игрокам памятные подарки после матча с Динамо в УПЛ
Полузащитник Шахтера: «Этот вопрос нашему главному тренеру Сергею Реброву»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Никола Риццоли Кристиан Биловар Николай Балакин удаление (красная карточка)
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12 марта 2026, 11:36 11
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 00:55 16
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от продолжения матча во втором сете

Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Футбол | 12.03.2026, 12:37
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11.03.2026, 19:45
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
короче из всего скандала вокруг безобразного судейства этой игры  решили только потенциальную карточку Биловара прокоментировать? Или это как всегда спорт.юа так подает информацию?
Ответить
+2
kadaad .
Очередной заказной фуфел!
Ответить
0
Популярные новости
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем