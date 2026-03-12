УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Никола Риццоли объяснил скандальное решение арбитра не удалять защитника Кристиана Биловара в матче 19-го тура Премьер-лиги «Полесье» – «Динамо»:

«Это эпизод, который арбитру сложно оценить непосредственно на поле из-за его позиции. Игрок «Динамо» под номером 40 атакует соперника под углом, что ограничивает обзор рефери и не позволяет четко увидеть вытянутую ногу и точную точку контакта.

Действия игрока киевского клуба явно представляют угрозу безопасности соперника, поскольку подкат выполняется с вытянутой ногой и шипами, направленными в голень оппонента.

В подобной динамической ситуации не имеет значения, произошел ли предварительный контакт с мячом, поскольку само действие направлено опасным образом в ногу соперника.

Арбитр, не полностью восприняв все эти элементы, ограничивается назначением штрафного удара, что является очевидной ошибкой. За такое нарушение игрок «Динамо» должен быть удален из поля.

Поскольку характер нарушения достаточно четкий, видеоассистент арбитра должен был рекомендовать арбитру просмотр на поле, чтобы обеспечить правильную оценку эпизода», – подытожил Риццоли.