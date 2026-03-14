Один из лидеров Оболони, пропустивший игру с Динамо, сыграет с Карпатами

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Оболони» – стоппер Владислав Приймак – не сыграл в поединке 20-го тура Премьер-лиги с «Динамо» (1:2) по не футбольным обстоятельствам.

По имеющейся информации, в следующем календарном матче с «Карпатами» (22 марта) он уже сможет помочь «пивоварам».

Однако точно пропустить противостояние во Львове полузащитник Тарас Мороз, из-за удаления в поединке 19-го тура с «Кривбассом» был дисквалифицирован на два матча.

Также в процессе восстановления после травмы находится опорный полузащитник Максим Чех.

Подопечные Александра Антоненко занимают девятое место в чемпионате, набрав 24 очка.

