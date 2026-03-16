Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 10:01 | Обновлено 16 марта 2026, 10:13
Пятов обратился к Ярмоленко, который может побить рекорд Шацких

Экс-вратарь «горняков» надеется, что вингер «Динамо» станет лучшим бомбардиром

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Легенда донецкого «Шахтера», бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал шансы вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги:

«Я бы хотел, чтобы он побил этот рекорд. Я уважаю Андрея Николаевича, мы очень много лет играли и вместе, и друг против друга. Но я считаю, что он заслужил это.

Пятов также ответил на вопрос о том, что Ярмоленко мог бы давно достичь желанной отметки, если бы не сейвы бывшего вратаря «Шахтера»:

«Возможно, так и было бы (Ярмоленко скорее бы побил рекорд). Был эпизод. Когда раньше встречались в сборной, мы играли на «Олимпийском», он финтил, под правую убирает, все, там некуда бить.

И он мне в голову бьет мячом. Я говорю: «Я твои удары уже головой отбиваю», – рассказал Петров.

Рейтинг лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины:

  1. Максим Шацких – 124 гола
  2. Сергей Ребров – 123 гола
  3. Андрей Ярмоленко – 118 голов
  4. Евгений Селезнев – 117 голов
  5. Андрей Воробей – 105 голов
  6. Жуниор Мораес – 103 гола
  7. Александр Гладкий – 99 голов
  8. Александр Гайдаш – 95 голов
  9. Марко Девич – 90 голов
  10. Сергей Мизин – 90 голов
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
