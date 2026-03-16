Пятов обратился к Ярмоленко, который может побить рекорд Шацких

Легенда донецкого «Шахтера», бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал шансы вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги:

«Я бы хотел, чтобы он побил этот рекорд. Я уважаю Андрея Николаевича, мы очень много лет играли и вместе, и друг против друга. Но я считаю, что он заслужил это.

Пятов также ответил на вопрос о том, что Ярмоленко мог бы давно достичь желанной отметки, если бы не сейвы бывшего вратаря «Шахтера»:

«Возможно, так и было бы (Ярмоленко скорее бы побил рекорд). Был эпизод. Когда раньше встречались в сборной, мы играли на «Олимпийском», он финтил, под правую убирает, все, там некуда бить.

И он мне в голову бьет мячом. Я говорю: «Я твои удары уже головой отбиваю», – рассказал Петров.

Рейтинг лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины:

Максим Шацких – 124 гола Сергей Ребров – 123 гола Андрей Ярмоленко – 118 голов Евгений Селезнев – 117 голов Андрей Воробей – 105 голов Жуниор Мораес – 103 гола Александр Гладкий – 99 голов Александр Гайдаш – 95 голов Марко Девич – 90 голов Сергей Мизин – 90 голов