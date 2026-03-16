Пятов обратился к Ярмоленко, который может побить рекорд Шацких
Экс-вратарь «горняков» надеется, что вингер «Динамо» станет лучшим бомбардиром
Легенда донецкого «Шахтера», бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал шансы вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги:
«Я бы хотел, чтобы он побил этот рекорд. Я уважаю Андрея Николаевича, мы очень много лет играли и вместе, и друг против друга. Но я считаю, что он заслужил это.
Пятов также ответил на вопрос о том, что Ярмоленко мог бы давно достичь желанной отметки, если бы не сейвы бывшего вратаря «Шахтера»:
«Возможно, так и было бы (Ярмоленко скорее бы побил рекорд). Был эпизод. Когда раньше встречались в сборной, мы играли на «Олимпийском», он финтил, под правую убирает, все, там некуда бить.
И он мне в голову бьет мячом. Я говорю: «Я твои удары уже головой отбиваю», – рассказал Петров.
Рейтинг лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины:
- Максим Шацких – 124 гола
- Сергей Ребров – 123 гола
- Андрей Ярмоленко – 118 голов
- Евгений Селезнев – 117 голов
- Андрей Воробей – 105 голов
- Жуниор Мораес – 103 гола
- Александр Гладкий – 99 голов
- Александр Гайдаш – 95 голов
- Марко Девич – 90 голов
- Сергей Мизин – 90 голов
