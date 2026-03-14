Сможет ли Бавария превзойти Барселону по количеству голов в сезоне?

Мюнхенская Бавария забила в сезоне 2025/26 уже 134 гола во всех турнирах.

В активе Баварии 92 забитых мяча в немецкой Бундеслиге, 28 – в Лиге чемпионов, 12 – в Кубке Германии и 2 – в Суперкубке Германии.

Учитывая, что до конца сезона еще много игр, мюнхенцы попытаются приблизиться к рекорду Барселоны в топ-5 лигах в ХХІ веке, забившей 190 голов в сезоне 2011/12 во всех турнирах.

Увеличить свое голевое наследие Бавария попробует уже сегодня, в выездном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги против леверкузенского Байера.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах