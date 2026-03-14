Сможет ли Бавария превзойти Барселону по количеству голов в сезоне?
Вспомним десятку лучших команд топ-5 лиг по количеству голов в одном сезоне во всех турнирах
Мюнхенская Бавария забила в сезоне 2025/26 уже 134 гола во всех турнирах.
В активе Баварии 92 забитых мяча в немецкой Бундеслиге, 28 – в Лиге чемпионов, 12 – в Кубке Германии и 2 – в Суперкубке Германии.
Учитывая, что до конца сезона еще много игр, мюнхенцы попытаются приблизиться к рекорду Барселоны в топ-5 лигах в ХХІ веке, забившей 190 голов в сезоне 2011/12 во всех турнирах.
Увеличить свое голевое наследие Бавария попробует уже сегодня, в выездном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги против леверкузенского Байера.
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах
- 190 – Барселона (2011/12)
- 176 – Манчестер Сити (2018/19)
- 176 – ПСЖ (2024/25)
- 175 – Реал (2011/12)
- 175 – Барселона (2014/15)
- 174 – Барселона (2024/25)
- 173 – Реал (2016/17)
- 173 – Барселона (2015/16)
- 171 – ПСЖ (2017/18)
- 171 – Барселона (2016/17)
- ...
- 134 – Бавария (2025/26)
- 112 – Барселона (2025/26)
