РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал победу над «Оболонью» (2:1) в матче 20-го тура УПЛ:

– Хорошие ощущения, потому что самое главное – это победа. Непростая игра, я бы сказал. Главное, что мы выиграли.

– Счет в матче 2:1, но казалось, что игра была легкой с учетом количества созданных моментов. Какова она была фактически?

– Я бы не сказал, что игра была легкая. Мы пропустили гол, но после зимней паузы у нас какой-то такой характер во время матчей, что мы не расстраиваемся, а, наоборот, еще больше включаемся, и поэтому по ходу матчей еще больше забиваем. Сегодня удалось забить лишь два гола. Могли и больше.

– В матче с «Полесьем» «Динамо» пропустило первым, но мгновенно отыгралось. Сегодня история повторилась – пропустили гол и сразу сравняли счет. Как это работает?

– Как я говорил, у нас боевой характер, что мы не можем остановиться, потому что ни в коем случае не можем терять очки, так как отстаем от лидеров. Поэтому играем только на победу.

– После матча ты несколько минут раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Расскажите, насколько болельщики любят вас.

– Не знаю, любят ли (улыбается). Но приятно, что есть такое внимание. Так почему бы не подойти, тем более когда мы выиграли.

– Самое интересное, что вы расписались на пятигривневой купюре. Это самая интересная история о том, где вы подписывались, или было еще что-то необычное?

– Пока это самое интересное (улыбается).