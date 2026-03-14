Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 10:19
РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»

Хавбек киевского клуба прокомментировал победу в матче УПЛ с Оболонью

14 марта 2026, 10:19 |
55
0
РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»
ФК Динамо. Богдан Редушко

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал победу над «Оболонью» (2:1) в матче 20-го тура УПЛ:

– Хорошие ощущения, потому что самое главное – это победа. Непростая игра, я бы сказал. Главное, что мы выиграли.

– Счет в матче 2:1, но казалось, что игра была легкой с учетом количества созданных моментов. Какова она была фактически?

– Я бы не сказал, что игра была легкая. Мы пропустили гол, но после зимней паузы у нас какой-то такой характер во время матчей, что мы не расстраиваемся, а, наоборот, еще больше включаемся, и поэтому по ходу матчей еще больше забиваем. Сегодня удалось забить лишь два гола. Могли и больше.

– В матче с «Полесьем» «Динамо» пропустило первым, но мгновенно отыгралось. Сегодня история повторилась – пропустили гол и сразу сравняли счет. Как это работает?

– Как я говорил, у нас боевой характер, что мы не можем остановиться, потому что ни в коем случае не можем терять очки, так как отстаем от лидеров. Поэтому играем только на победу.

– После матча ты несколько минут раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Расскажите, насколько болельщики любят вас.

– Не знаю, любят ли (улыбается). Но приятно, что есть такое внимание. Так почему бы не подойти, тем более когда мы выиграли.

– Самое интересное, что вы расписались на пятигривневой купюре. Это самая интересная история о том, где вы подписывались, или было еще что-то необычное?

– Пока это самое интересное (улыбается).

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь Богдан Редушко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем