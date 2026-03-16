Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это невероятный футболист, лидер со скромным характером»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил тренировку итальянского «Милана», в ходе которой ответил на вопросы журналистов.

О возвращении в клуб, где играл футболистом: «Это прекрасно, я почувствовал что-то особенное. Я не был здесь четыре или пять лет. Было здорово увидеть команду и тренера Аллегри. Я также побывал в молодежной академии, даже видел Тассотти. Я вижу, как «Милан» побеждает, и это меня радует».

Об Аллегри: «Я увидел в нем энергичного, жизнерадостного и позитивного человека, и это действительно вселяет в меня веру в то, что «Милан» может добиться успеха; они на правильном пути. Команда работает и движется вперед, но нужно постараться оказать давление на «Интер».

О Модриче: «Это невероятный футболист, меня всегда впечатляла его скромность. У него прекрасный характер, он настоящий лидер. Я спросил его, как он себя чувствует в Милане и хорошо ли он освоился, и он ответил, что счастлив и что болельщики «Милана» особенные.

И это правда. Борьба за Скудетто, за Лигу чемпионов радует болельщиков и заряжает энергией».

О прогрессе Леау: «Думаю, у нас с ним разные характеры. Он внес значительный вклад с начала сезона. Он менял роли, но это не совсем соответствует его характеру. Тем не менее, Рафаэл очень открыт к просьбам тренера и провел несколько качественных матчей.

Он испытывает трудности, но старается изо всех сил; ему нужно адаптироваться к роли, которая ему не подходит. Потребуется время, чтобы понять, подходит ли Леау для этой роли. Он, как и другие, выкладывается на полную и показывает хорошую игру», – подытожил Шевченко.