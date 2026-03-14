Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Создали много моментов, поэтому результат закономерный»
14 марта 2026, 10:12 | Обновлено 14 марта 2026, 10:14
51
ВИВЧАРЕНКО: «Создали много моментов, поэтому результат закономерный»

Защитник Динамо прокомментировал победу в матче против Оболони

14 марта 2026, 10:12 | Обновлено 14 марта 2026, 10:14
51
ВИВЧАРЕНКО: «Создали много моментов, поэтому результат закономерный»
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал волевую победу бело-синих в домашнем матче 20-го тура УПЛ со столичной «Оболонью» (2:1):

– Невероятные ощущения, главное – что победили, считаю, по игре, ведь мы создали очень много моментов, так что, по моему мнению, счет закономерен.

– Учитывая счет, была ли игра сложной?

– Конечно, при счете 2:1 последние минуты получились очень нервными, но хорошо, что закончили матч с победным счетом, ведь у нас уже был неприятный опыт осенью прошлого года.

– На вашем левом фланге было много работы, в том числе стандартные положения. Что вам подсказывал тренер Мацей Кендзерек?

– Он давал необходимые указания, а также мы воплощали на поле то, что отрабатывали на тренировках.

– Вы пропустили прошлый матч из-за болезни, как сейчас себя чувствуете?

– Да, у меня была простуда, сейчас чувствую себя хорошо, все отлично.

_9Quantum19_UPL💙💛
Незакономірний. Суддя призначив лівий пенальті. Повинна була бути або нічия, або перемога "пивоварів".
