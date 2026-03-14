В лазарете Александрии оказался еще один легионер

Как стало известно Sport.ua, бразильский полузащитник «Александрии» Жонатан Да Силва, который в матче 19-го тура с донецким «Шахтером» был вынужден попросить замену из-за травмы в середине первого тайма, не сможет 14 марта помочь «горожанам» в календарном поединке с одним из лидеров УПЛ – ЛНЗ. Возвращение в строй легионера ожидается во время мартовской паузы в чемпионате, вызванной международными матчами сборных.

По имеющейся информации, еще восстанавливаются после повреждений Сергей Булеца, Жота и Данило Скорко, который сможет сыграть 19 марта в матче 21-го тура с киевским «Динамо».

Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.

Ранее «Александрия» разорвала контракт с опытным украинцем.