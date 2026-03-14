Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 09:15 | Обновлено 14 марта 2026, 09:24
202
0

В лазарете Александрии оказался еще один легионер

Жонатан получил травму в игре с «Шахтером»

14 марта 2026, 09:15 | Обновлено 14 марта 2026, 09:24
202
0
В лазарете Александрии оказался еще один легионер
ФК Александрия. Жонатан Да Силва

Как стало известно Sport.ua, бразильский полузащитник «Александрии» Жонатан Да Силва, который в матче 19-го тура с донецким «Шахтером» был вынужден попросить замену из-за травмы в середине первого тайма, не сможет 14 марта помочь «горожанам» в календарном поединке с одним из лидеров УПЛ – ЛНЗ. Возвращение в строй легионера ожидается во время мартовской паузы в чемпионате, вызванной международными матчами сборных.

По имеющейся информации, еще восстанавливаются после повреждений Сергей Булеца, Жота и Данило Скорко, который сможет сыграть 19 марта в матче 21-го тура с киевским «Динамо».

Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.

Ранее «Александрия» разорвала контракт с опытным украинцем.

По теме:
ФОТО. Киевское дерби. Голы Ярмоленко и Пономаренко принесли победу Динамо
РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»
ВИВЧАРЕНКО: «Создали много моментов, поэтому результат закономерный»
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Футбол | 14 марта 2026, 05:55 20
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех

МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»
Футбол | 14 марта 2026, 07:02 0
МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»
МАРКЕВИЧ: «Они уговаривали его приехать, а теперь решили уволить»

Тренер – о ситуации в «Карпатах»

Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 23:22
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Футбол | 14.03.2026, 03:58
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Популярные новости
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 3
Другие виды
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
