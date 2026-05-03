Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Усман Саване стал игроком киевского клуба
«Динамо» (Киев) недавно оформило трансфер в зимнее межсезонье, подписав 18-летнего нападающего Усмана Саване.
Футболист, имеющий опыт выступлений за сборную Мали U17, уже включен в заявку команды на сезон.
По информации «ТаТоТаке», трансфер стал результатом работы скаутского отдела киевлян, а не отдельного агента, что является нетипичным для клуба.
Отмечается, что Усман отличается универсальностью – он может действовать как в нападении, так и на фланге обороны. Еще осенью игрока замечали в расположении «Динамо», однако впоследствии информация о нем временно исчезла из медиапространства.
