Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста

«Динамо» (Киев) недавно оформило трансфер в зимнее межсезонье, подписав 18-летнего нападающего Усмана Саване.

Футболист, имеющий опыт выступлений за сборную Мали U17, уже включен в заявку команды на сезон.

По информации «ТаТоТаке», трансфер стал результатом работы скаутского отдела киевлян, а не отдельного агента, что является нетипичным для клуба.

Отмечается, что Усман отличается универсальностью – он может действовать как в нападении, так и на фланге обороны. Еще осенью игрока замечали в расположении «Динамо», однако впоследствии информация о нем временно исчезла из медиапространства.