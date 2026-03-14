ATP и Саудовская Аравия скупают лицензии турниров для оптимизации Тура

АТР выкупила лицензии на четыре своих турнира, а SURJ Sports Investment (спортивное подразделение суверенного фонда Саудовской Аравии) будет финансировать дальнейшие возможные выкупы, что может стать ключевым решением для изменений в календаре теннисного Тура.

ATP стремится сократить расписание и одновременно сосредоточить больше внимания на меньшей группе ключевых турниров. ATP Tour также одобрил передачу турнира от одного владельца к другому. Все процессы направлены на создание более длительного межсезонья и усиление внимания к новому крупному турниру в королевстве, который планируется запустить в 2028 году.

Согласно четырем источникам, которые знакомы с деталями сделок и переговоров, один из которых непосредственно участвовал в них, в прошлом году ATP Tour вновь приобрел лицензии на проведение турниров Chengdu Open и Hong Kong Open – двух соревнований, проходивших в Китае осенью. Это турниры категории ATP 250 – самой малочисленной категории в основном туре, названной так по количеству рейтинговых очков, присуждаемых победителям.

ATP также вернула себе лицензии на проведение еще двух осенних турниров уровня ATP 250: Moselle Open во французском городе Мец и kremlin cup в москве (последний не проводился с момента вторжения россии в Украину в 2022 году). Все четыре сделки были профинансированы ATP.

ATP ведет переговоры о возвращении лицензий на проведение Открытого чемпионата Аргентины (ATP 250) в Буэнос-Айресе и Открытого чемпионата Мексики (ATP 500) в Акапулько. Эти сделки и не только, будут финансироваться SURJ. Оба турнира проходят в феврале, когда ATP и SURJ планируют запустить новый Мастерс, призванный привлечь лучших игроков мира.

Приобретения обойдутся в сотни миллионов долларов, при этом ожидается, что окончательные цены на турниры уровня ATP 500 значительно превысят первоначальные предложения владельцам лицензий. Изначально они составляли около 15-20 миллионов долларов за лицензию для турниров ATP 250 и 35-45 миллионов долларов – для турниров ATP 500.

Возврат лицензии не означает автоматическую отмену турнира. ATP Tour выкупает лицензию, но турнир могут сдать в аренду тем же организаторам в те же или другие даты календаря.

В своем заявлении представитель ATP Tour сообщил:

«Мы четко заявляем о своей усиленной работе по оптимизации календаря Тура, долгосрочном процессе, направленном на создание более сильного и сбалансированного расписания с 2028 года. Эта работа продолжается и является частью более широкой стратегической концепции ATP. В рамках этого процесса SURJ направляет капитал на оптимизацию календаря.

Наш подход к развитию соответствует принципам OneVision, включая укрепление премиального продукта Тура. Мы считаем, что сильный продукт начинается с лучших игроков, соревнующихся на лучших турнирах, и дальнейшее развитие категории Мастерс является частью этой стратегии, наряду с усилиями по увеличению призовых.

В то же время, турниры ATP 250 и ATP 500 остаются жизненно важными для силы и глубины Тура и будут продолжать играть ключевую роль в календаре. Благополучие игроков остается постоянным приоритетом, и мы прекрасно понимаем, что требования календаря остаются одной из самых больших проблем в этом виде спорта. Ключевая цель этого процесса – со временем сократить сезон и расширить межсезонье для игроков, одновременно создавая более упорядоченный и сбалансированный календарь для всех заинтересованных сторон».

ATP стремится, чтобы календарь состоял из четырех турниров Grand Slam и 10 турниров серии Мастерс. Семь из них будут обязательными и продлятся почти две недели, без проведения других турниров одновременно. Один турнир продлится неделю и будет обязательным, два других будут недельными необязательными соревнованиями, все с таким же эксклюзивным статусом.

К обязательным турнирам относятся BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, Miami Open, Madrid Open, Italian Open, Canadian Open, Cincinnati Open и Shanghai Masters. Paris Masters является обязательным, но длится одну неделю, а к необязательным относятся – Monte Carlo Masters и турнир в Саудовской Аравии, у которого еще нет «города-хозяина».

Ниже этого уровня планируется до 16-ти турниров категории ATP 500 в течение восьми эксклюзивных недель (по два турнира одновременно). Их будут дополнять примерно 24 турнира категории ATP 250, которые будут проходить десять недель в течении сезона.

Главная цель – создать календарь, который позволит лучшим игрокам сосредоточиться на крупнейших турнирах, а болельщикам – легче понять, какие недели сезона являются самыми важными. Также планируется избегать ситуаций, когда крупные и мелкие турниры конкурируют между собой за внимание и спонсоров.

Изначально председателю ATP Андреа Гауденци понравилась идея двойного цикла турниров, когда соревнования проходили бы одновременно на разных покрытиях в Южной Америке (грунт) и Западной Азии (харде), а новый турнир в Саудовской Аравии плавно переходил бы в BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Однако, по словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, но не уполномоченных говорить об этом публично, турниры из ОАЭ и Катара отказались отдавать свои лицензии.

Турнир в Дубае (ATP 500) проходит в последнюю неделю февраля как и Открытый чемпионат Сантьяго в Чили (ATP 250). Эти события могут быть перенесены на более ранний срок, как и Открытый чемпионат Катара (ATP 500), но это повлияет на турниры в Центральной и Южной Америке, включая Открытый чемпионат Мексики и Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро в Бразилии (ATP 500).

Таким образом, ATP приняли решение отменить некоторые осенние мероприятия. Это потенциально позволяет большинству игроков провести более длительный межсезонный период, а также перенести некоторые другие турниры с февраля ближе к концу сезона.