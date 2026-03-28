Синнер вышел в финал третьего Мастерса подряд, не проиграв ни одного сета
Итальянец стал первым игроком с 1990 года, достигшим такого показателя
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в третий финал подряд на турнире серии Мастерс, не проиграв ни одного сета.
Янник оформил историческое достижение, став первым игроком с 1990 года, который достиг такого показателя.
Итальянец вышел в финал турнира ATP 1000 в Майами переиграв немца Александра Зверева.
Второй номер рейтинга ATP также дошел до финала, не уступив ни одного сета соперникам на турнире в Индиан-Уэллс. Синнер выиграл трофей Мастерса в Калифорнии переиграв нейтрала Даниила Медведева.
Синнер не отдал ни одного сета, начиная с Мастерса в Париже в 2025 году. Вторая ракетка выборол трофей у канадца Феликса Оже-Альяссима.
На Мастерсе в Майами Янник поборется за статус чемпиона с представителем Чехии Иржи Легечкой.
1 - Since the format’s introduction in 1990, Jannik Sinner is now the first player to reach the final at 3+ consecutive ATP Masters 1000 events without dropping a set. Unprecedented.#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/JyuEFxPvj7— OptaAce (@OptaAce) March 28, 2026
