  Синнер вышел в финал третьего Мастерса подряд, не проиграв ни одного сета
28 марта 2026, 22:25 | Обновлено 28 марта 2026, 22:28
Синнер вышел в финал третьего Мастерса подряд, не проиграв ни одного сета

Итальянец стал первым игроком с 1990 года, достигшим такого показателя

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в третий финал подряд на турнире серии Мастерс, не проиграв ни одного сета.

Янник оформил историческое достижение, став первым игроком с 1990 года, который достиг такого показателя.

Итальянец вышел в финал турнира ATP 1000 в Майами переиграв немца Александра Зверева.

Второй номер рейтинга ATP также дошел до финала, не уступив ни одного сета соперникам на турнире в Индиан-Уэллс. Синнер выиграл трофей Мастерса в Калифорнии переиграв нейтрала Даниила Медведева.

Синнер не отдал ни одного сета, начиная с Мастерса в Париже в 2025 году. Вторая ракетка выборол трофей у канадца Феликса Оже-Альяссима.

На Мастерсе в Майами Янник поборется за статус чемпиона с представителем Чехии Иржи Легечкой.

Алина Грушко
