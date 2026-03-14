Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Боруссия М
13.03.2026 21:30 – FT 2 : 0
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 марта 2026, 00:16 | Обновлено 14 марта 2026, 00:40
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге

Команда из Менхенгладбаха выиграла матч 26-го тура Бундеслиги со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Менхенгладбах переиграла Санкт-Паули в матче 26-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Боруссия-Парк и завершилась со счетом 2:0.

Голами отличились Кевин Штогер и Франк Онора. Штегер оформил супермяч прямым ударом со штрафного.

В таблице чемпионата Германии Боруссия М с 28 очками занимает 12-е место. У Санкт-Паули 24 балла и 16-я строчка.

Бундеслига 2025/26. 26-й тур, 13 марта

Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0

Голы: Штогер, 37, Онора, 62

По теме:
Боруссия Менхенгладбах Санкт-Паули Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем