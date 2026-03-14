Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Боруссия Менхенгладбах переиграла Санкт-Паули в матче 26-го тура Бундеслиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Боруссия-Парк и завершилась со счетом 2:0.
Голами отличились Кевин Штогер и Франк Онора. Штегер оформил супермяч прямым ударом со штрафного.
В таблице чемпионата Германии Боруссия М с 28 очками занимает 12-е место. У Санкт-Паули 24 балла и 16-я строчка.
Бундеслига 2025/26. 26-й тур, 13 марта
Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0
Голы: Штогер, 37, Онора, 62
