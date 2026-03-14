Торино и Парма открыли 29-й тур Серии A игрой на 5 голов с шедевром на 90+1
Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу быков, топовый мяч забил Дуван Сапата
13 марта Торино и Парма открыли 29-й тура Серии А 2025/26 матчем на пять голов.
Встреча, которая прошла на арене Стадио Олимпико, завершилась со счетом 4:1 в пользу быков.
Топовый мяч на 90+1-й минуте забил 34-летний колумбийский форвард Дуван Сапата.
Торино с 33 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата Италии. У Пармы 34 балла 12-я позиция.
Серия А 2025/26. 29-й тур, 13 марта
Торино – Парма – 4:1
Голы: Симеоне, 3, Илькхан, 55, Кейта, 57 (автогол), Сапата, 90+1 – Пельегрино, 20
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вильярреал вырвал ничью у Алавеса в конце поединка 28-го тура Ла Лиги 2025/26
Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии