13.03.2026 21:45 – FT 4 : 1
14 марта 2026, 00:12 | Обновлено 14 марта 2026, 00:15
Торино и Парма открыли 29-й тур Серии A игрой на 5 голов с шедевром на 90+1

Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу быков, топовый мяч забил Дуван Сапата

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуван Сапата

13 марта Торино и Парма открыли 29-й тура Серии А 2025/26 матчем на пять голов.

Встреча, которая прошла на арене Стадио Олимпико, завершилась со счетом 4:1 в пользу быков.

Топовый мяч на 90+1-й минуте забил 34-летний колумбийский форвард Дуван Сапата.

Торино с 33 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата Италии. У Пармы 34 балла 12-я позиция.

Серия А 2025/26. 29-й тур, 13 марта

Торино – Парма – 4:1

Голы: Симеоне, 3, Илькхан, 55, Кейта, 57 (автогол), Сапата, 90+1 – Пельегрино, 20

По теме:
Анонс 29 тура итальянской Серии А: приключения миланских клубов продолжатся
«Мне жаль». Вратарь Ромы оценил свой суперсейв после удара Малиновского
ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал спасся в матче против Алавеса на 90+8-й благодаря топ-голу Пепе
Футбол | 14 марта 2026, 00:03 1
Вильярреал спасся в матче против Алавеса на 90+8-й благодаря топ-голу Пепе
Вильярреал спасся в матче против Алавеса на 90+8-й благодаря топ-голу Пепе

Вильярреал вырвал ничью у Алавеса в конце поединка 28-го тура Ла Лиги 2025/26

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 38
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Футбол | 13.03.2026, 22:31
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 18
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
