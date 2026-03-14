  4. Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
14 марта 2026, 17:41
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны

Вингер сборной Украины вышел в стартовом составе и отличился двумя результативными передачами

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Одним из главных героев встречи стал футболист сборной Украины Виктор Цыганков, который на четвертой минуте помог Ринкону открыть счет, отдав результативную передачу.

В компенсированное ко второму тайму время 28-летний вингер оформил второй ассист в этом противостоянии, а аргентинец Эчеверри поставил точку в игре с «Атлетиком» – 3:0.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Цыганкова в 7,7 баллов – это третий показатель в команде (вместе с Блиндом) среди всех игроков, кто вышел в стартовом составе «Жироны».

Украинский форвард Владислав Ванат появился на поле с первых минут, был заменен во втором тайме и заработал всего 6,2 балла, став худшим футболистом среди игроков каталонского клуба.

Лучшим в матче был признан аргентинский вратарь Пауло Гассанига, который неоднократно спасал «Жирону» от пропущенных мячей. Его усилия аналитики оценили в 9,2 балла.

Оценки игроков в матче чемпионата Испании Жирона Атлетик:

