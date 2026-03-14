Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Вингер сборной Украины вышел в стартовом составе и отличился двумя результативными передачами
В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.
Одним из главных героев встречи стал футболист сборной Украины Виктор Цыганков, который на четвертой минуте помог Ринкону открыть счет, отдав результативную передачу.
В компенсированное ко второму тайму время 28-летний вингер оформил второй ассист в этом противостоянии, а аргентинец Эчеверри поставил точку в игре с «Атлетиком» – 3:0.
Аналитический портал Sofascore оценил игру Цыганкова в 7,7 баллов – это третий показатель в команде (вместе с Блиндом) среди всех игроков, кто вышел в стартовом составе «Жироны».
Украинский форвард Владислав Ванат появился на поле с первых минут, был заменен во втором тайме и заработал всего 6,2 балла, став худшим футболистом среди игроков каталонского клуба.
Лучшим в матче был признан аргентинский вратарь Пауло Гассанига, который неоднократно спасал «Жирону» от пропущенных мячей. Его усилия аналитики оценили в 9,2 балла.
Оценки игроков в матче чемпионата Испании Жирона – Атлетик:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
