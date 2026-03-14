Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Атлетик
Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги состоится 14 марта в 15:00 по киевскому времени
В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао.
Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.
Голкипер каталонского клуба Владислав Крапивцов начнет игру со скамейки запасных.
«Жирона» набрала 31 балл и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. «Атлетик» занимает десятое место, имея в своем активе 35 пунктов.
Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона – Атлетик:
