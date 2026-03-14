  4. Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Атлетик
14 марта 2026, 13:47
925
1

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Атлетик

Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги состоится 14 марта в 15:00 по киевскому времени

14 марта 2026, 13:47 |
925
1 Comments
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Атлетик
ФК Жирона

В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао.

Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

Голкипер каталонского клуба Владислав Крапивцов начнет игру со скамейки запасных.

«Жирона» набрала 31 балл и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. «Атлетик» занимает десятое место, имея в своем активе 35 пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона – Леванте:

По теме:
Жирона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ванат играет 25-й матч в Ла Лиге. Столько же сыграл в свое время Яремчук
Арбелоа рассказал Лунину, когда тот в следующий раз сыграет за Реал
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14 марта 2026, 08:36 21
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо

Балакин и Шурман пройдут проверку на полиграфе

Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 14 марта 2026, 09:00 4
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира

Ирак рассматривает такую возможность

ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.03.2026, 11:00
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Олимпийские игры | 13.03.2026, 18:55
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Динамо» Киев – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 14.03.2026, 13:42
Динамо» Киев – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо» Киев – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Перець
Звісно вийдуть ,бо тільки  вони і тягнуть Жирону
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 35
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
