Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Атлетик

В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао.

Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

Голкипер каталонского клуба Владислав Крапивцов начнет игру со скамейки запасных.

«Жирона» набрала 31 балл и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. «Атлетик» занимает десятое место, имея в своем активе 35 пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона – Леванте: