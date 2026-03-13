  4. Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии U-20
13 марта 2026, 22:13 |
Главный тренер сборной Бразилии U-20 Паулу Виктор готовится дебютировать на своей должности и официально объявил заявку команды на ближайшие матчи.

Молодежная сборная Бразилии с 23 по 31 марта проведет тренировочный сбор, в который уместятся два товарищеских матча против Парагвая, которые «селесао» проведут на своем поле в Сан-Паулу.

В заявку Паулу Виктор включил 26 игроков из 15 различных команд, в том числе и двух представителей «Шахтера» – 19-летнего атакующего хавбека Изаки и 18-летнего центрфорварда Луку Мейреллиша.

Для Изаки и Мейреллиша эти вызовы стали дебютными, и в конце марта оба футболиста получат шанс сыграть первые поединки на международном уровне.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к Луке Мейреллишу предметный интерес проявляют два клуба немецкой Бундеслиги, а «Шахтер» выставил на своего таланта ценник в 25 миллионов евро.

По теме:
ВИДЕО. Гол Изаки бисиклетой признан лучшим на неделе Лиги конференций
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале
Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом
Алексей Сливченко Источник: Бразильская конфедерация футбола
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 6
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»
Футбол | 13 марта 2026, 22:06 2
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»

Матвей поделился эмоциями после победы в 20 туре УПЛ над Оболонью

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Бокс | 13.03.2026, 02:02
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 13.03.2026, 19:07
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 11
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 1
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
