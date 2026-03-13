Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии U-20

Главный тренер сборной Бразилии U-20 Паулу Виктор готовится дебютировать на своей должности и официально объявил заявку команды на ближайшие матчи.

Молодежная сборная Бразилии с 23 по 31 марта проведет тренировочный сбор, в который уместятся два товарищеских матча против Парагвая, которые «селесао» проведут на своем поле в Сан-Паулу.

В заявку Паулу Виктор включил 26 игроков из 15 различных команд, в том числе и двух представителей «Шахтера» – 19-летнего атакующего хавбека Изаки и 18-летнего центрфорварда Луку Мейреллиша.

Для Изаки и Мейреллиша эти вызовы стали дебютными, и в конце марта оба футболиста получат шанс сыграть первые поединки на международном уровне.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к Луке Мейреллишу предметный интерес проявляют два клуба немецкой Бундеслиги, а «Шахтер» выставил на своего таланта ценник в 25 миллионов евро.