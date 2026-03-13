18-летний центрфорвард «Шахтера» Лука Мейреллиш, который перебрался в донецкий клуб лишь летом минувшего года и уже успел хорошо проявить себя в стане «горняков», вскоре может уехать в Германию.

Сообщается, что значительный интерес к Мейреллишу проявляют «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», которые впечатлены хорошей игрой бразильского нападающего в Лиге конференций и в украинской Премьер-лиге.

Скауты немецких клубов в своих отчетах особенно отмечают умение Мейреллиша действовать в ограниченном пространстве, умение эффективно играть как в стартовом составе, так и появляясь на поле на замену, а также способность к быстрой адаптации.

Отмечается, что «Шахтер» уже установил ценник на Мейреллиша в 25 миллионов евро.

«Боруссия» Дортмунд рассчитывает сперва договориться об аренде Мейреллиша, а затем иметь опцию выкупа его контракта, а вот «РБ Лейпциг» работает над тем, чтобы сделать «горнякам» предложение о полноценном трансфере бразильца. Для этого «быки» хотят расширить трансферный бюджет, что, возможно, будет достигнуто за счет привлечения спонсорских средств.

Лука Мейреллиш в текущем сезоне сыграл 20 матчей, отличившись 8 голами и 1 ассистом.