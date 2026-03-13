ПИХАЛЕНОК: «Когда Федоривский делал подачу, говорил: «Не дай Бог будет 2:2»

Хавбек киевского Динамо Александр Пихаленок прокомментировал победу над Оболонью (2:1) в матче 20-го тура УПЛ 2025/26:

– Если честно, игра была непростой, ведь до пропущенного гола в первом тайме мы контролировали ход матча, а соперник впервые пересек половину поля и сразу забил гол. Да, это немного удивило нас, но хорошо, что мы еще в первом тайме забили два мяча и ушли на перерыв с преимуществом. Во втором тайме нужно было еще забивать, но, к сожалению, этого не произошло. Слава Богу, мы взяли три очка и будем двигаться дальше.

– Насколько пропущенный гол озадачил команду? Похоже, что «Динамо» было ближе к тому, чтобы открыть счет.

– Да, это так, но это футбол, бывает такое, что вроде бы контролируешь игру, но мяч не лезет в ворота, а соперник как раз выбежал и забил гол. Это футбол, такое случается.

– Можно ли назвать назначенный пенальти переломным моментом игры?

– Конечно, когда назначают пенальти, и мы его забиваем, это дает нашей команде импульс, и мы после гола бежим вперед еще больше. Уже появляется уверенность. Слава Богу, мы забили и второй гол и ушли на перерыв с отрывом хотя бы в один мяч.

– Андрей Ярмоленко реализовал пенальти и стал третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Как в команде поздравили его с этим достижением?

– Пока реагируем спокойно. Дай Бог, чтобы он побил рекорд, а там уже будем поздравлять. Хочется, чтобы он в каждом туре забивал. Точно так же, пусть Матвей Пономаренко забивает в каждом туре. Дай Бог, чтобы так и было.

– Андрей Ярмоленко сегодня выводил команду на игру с капитанской повязкой. Насколько его присутствие и указания придают уверенности команде на футбольном поле?

– Я уже не раз говорил, что его влияние в команде невозможно описать словами. Как на футбольном поле, так и за его пределами он профессионал и Человек с большой буквы. Поэтому с ним приятно как играть, так и общаться вне поля.

– В конце встречи «Оболонь» при счете 2:1 пыталась отыграться. Не возникали ли воспоминания о матче первого круга?

– Когда Назарий Федоровский делал подачу, я говорил ребятам: «Не дай Бог, сейчас будет 2:2» (улыбается). Но, к счастью, закончили матч победой 2:1 и будем двигаться дальше.

– На данный момент «Динамо» находится на 3-м месте турнирной таблицы УПЛ. Насколько это важно для команды, учитывая, что до конца сезона остается все меньше времени?

– Будем идти от тура к туру и будем двигаться вперед. Пока не нужно слишком заглядывать вперед. Надо играть на победу в каждом матче, а там уже в конце посмотрим.

