Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, впечатлении от Ярмоленко, травме защитника

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после победы над «Оболонью» (2:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 13 марта:

– Хотелось бы начать с пропущенного мяча. Фактически, это был первый полумомент у соперника, после которого команда пропустила. Какова была ваша реакция? Пришлось ли что-либо менять?

– Ничего не меняли. Вы видели, что мы доминировали, создавали моменты, но долго не могли забить. Соперник только один раз перешел центр поля – и именно на этом моменте мы пропустили.

Мы отмечали такие ситуации, но наши защитники там сыграли неправильно, было несколько ошибок подряд. В итоге – один удар по воротам в первом тайме и пропущенный мяч.

– Несмотря на это, команда создала много моментов и наконец забила дважды.

– Да, мы создали достаточное количество моментов и забили два мяча. Во втором тайме игра была немного нервной из-за длинных передач соперника, но моментов у них практически не было. Мы не отступали от своего плана, планомерно расшатывали оборону соперника, и в конце концов это принесло результат.

– Андрей Ярмоленко впервые с ноября вышел в стартовом составе в матче чемпионата Украины. Почему так долго не играл с первых минут?

– Это вопрос ротации. На сборах Андрей был травмирован и только в конце начал тренироваться. Мы постепенно подводили его к игровой форме. Он уже получил игровое время в кубковом матче, а сегодня мы планировали выпустить его в стартовом составе.

– «Оболонь» сегодня играла в три центральных защитника. Было видно, что ваша команда чаще бьет с дальней дистанции. Это была специальная установка?

– Мы понимали, что соперник будет много обороняться и садиться низко. В таких случаях нужно бить издалека. Один из таких ударов был у Матвея Пономаренко. Однако в целом мы больше пытались использовать фланги, было много подач в штрафную, и это тоже принесло результат.

– После перерыва вышел Александр Тымчик вместо Максима Коробова. Чем была вызвана эта замена?

– В первом тайме Максим получил повреждение, поэтому мы произвели эту вынужденную замену.

– Хотелось бы спросить и о Константине Вивчаренко. Он несколько раз пробивал издалека, а в одном из эпизодов именно после его удара был назначен пенальти. Это тоже была ваша установка?

– Да, мы отмечали, что когда соперник глубоко обороняется и садится в свою штрафную, нужно чаще бить по воротам. Костя нанес удар, мяч попал в руку соперника – и мы получили пенальти.

– И еще один вопрос. Матвей Пономаренко снова забивает. Контактировал ли с вами уже Сергей Ребров по этому игроку?

– Нет, пока никто со мной не контактировал, – подытожил Костюк.