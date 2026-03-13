  Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, впечатлении от Ярмоленко, травме защитника
13 марта 2026, 21:11 | Обновлено 13 марта 2026, 21:12
Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, впечатлении от Ярмоленко, травме защитника

Наставник «бело-синих» поделился впечатлениями после матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после победы над «Оболонью» (2:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 13 марта:

– Хотелось бы начать с пропущенного мяча. Фактически, это был первый полумомент у соперника, после которого команда пропустила. Какова была ваша реакция? Пришлось ли что-либо менять?

– Ничего не меняли. Вы видели, что мы доминировали, создавали моменты, но долго не могли забить. Соперник только один раз перешел центр поля – и именно на этом моменте мы пропустили.

Мы отмечали такие ситуации, но наши защитники там сыграли неправильно, было несколько ошибок подряд. В итоге – один удар по воротам в первом тайме и пропущенный мяч.

– Несмотря на это, команда создала много моментов и наконец забила дважды.

– Да, мы создали достаточное количество моментов и забили два мяча. Во втором тайме игра была немного нервной из-за длинных передач соперника, но моментов у них практически не было. Мы не отступали от своего плана, планомерно расшатывали оборону соперника, и в конце концов это принесло результат.

– Андрей Ярмоленко впервые с ноября вышел в стартовом составе в матче чемпионата Украины. Почему так долго не играл с первых минут?

– Это вопрос ротации. На сборах Андрей был травмирован и только в конце начал тренироваться. Мы постепенно подводили его к игровой форме. Он уже получил игровое время в кубковом матче, а сегодня мы планировали выпустить его в стартовом составе.

– «Оболонь» сегодня играла в три центральных защитника. Было видно, что ваша команда чаще бьет с дальней дистанции. Это была специальная установка?

– Мы понимали, что соперник будет много обороняться и садиться низко. В таких случаях нужно бить издалека. Один из таких ударов был у Матвея Пономаренко. Однако в целом мы больше пытались использовать фланги, было много подач в штрафную, и это тоже принесло результат.

– После перерыва вышел Александр Тымчик вместо Максима Коробова. Чем была вызвана эта замена?

– В первом тайме Максим получил повреждение, поэтому мы произвели эту вынужденную замену.

– Хотелось бы спросить и о Константине Вивчаренко. Он несколько раз пробивал издалека, а в одном из эпизодов именно после его удара был назначен пенальти. Это тоже была ваша установка?

– Да, мы отмечали, что когда соперник глубоко обороняется и садится в свою штрафную, нужно чаще бить по воротам. Костя нанес удар, мяч попал в руку соперника – и мы получили пенальти.

– И еще один вопрос. Матвей Пономаренко снова забивает. Контактировал ли с вами уже Сергей Ребров по этому игроку?

– Нет, пока никто со мной не контактировал, – подытожил Костюк.

ПИХАЛЕНОК: «Когда Федоривский делал подачу, говорил: «Не дай Бог будет 2:2»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о решении Костюка и третьем месте в рейтинге бомбардиров
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 6
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины

ВИДЕО. Снова он! Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд
Футбол | 13.03.2026, 18:50
ВИДЕО. Снова он! Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд
ВИДЕО. Снова он! Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву
Футбол | 13.03.2026, 14:57
Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву
Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву
Artem_Ponomar
навряд чи встигне Ярмоленко побити рекорд Шацьких
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
