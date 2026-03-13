Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Баварии интересен Месси из Саудовской Аравии
Германия
13 марта 2026, 21:53
Баварии интересен Месси из Саудовской Аравии

Мюнхенский клуб присматривается к Райану Месси, контракт которого принадлежит «Страсбуру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Месси

Гранд немецкого футбола «Бавария» проявляет интерес к 18-летнему французскому вингеру Райану Месси, который в настоящий момент на правах аренды выступает в Саудовской Аравии за тамошним «СК Неом».

Молодой француз отличается отменной скоростью, техникой и работой один в один, что и привлекает «Баварию».

Присматриваться к Месси мюнхенцы начинали еще несколько лет назад, однако тогда футболиста из «Дижона» перехватил «Страсбур», который в феврале нынешнего года решил отправить Райана набираться опыта в аренду в Саудовскую Аравию.

С момента переезда в «СК Неом» Месси сыграл в шести матчах из восьми возможных и отличился в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По теме:
Неом СК Страсбург Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fussballdaten.de
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем