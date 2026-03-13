Баварии интересен Месси из Саудовской Аравии

Гранд немецкого футбола «Бавария» проявляет интерес к 18-летнему французскому вингеру Райану Месси, который в настоящий момент на правах аренды выступает в Саудовской Аравии за тамошним «СК Неом».

Молодой француз отличается отменной скоростью, техникой и работой один в один, что и привлекает «Баварию».

Присматриваться к Месси мюнхенцы начинали еще несколько лет назад, однако тогда футболиста из «Дижона» перехватил «Страсбур», который в феврале нынешнего года решил отправить Райана набираться опыта в аренду в Саудовскую Аравию.

С момента переезда в «СК Неом» Месси сыграл в шести матчах из восьми возможных и отличился в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.