Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ковпак пояснил, почему Оболонь проиграла Динамо: «Пенальти надломил»
Ковпак пояснил, почему Оболонь проиграла Динамо: «Пенальти надломил»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Оболонь Киев. Александр Ковпак

Тренер киевской Оболони Александр Ковпак поделился эмоциями после поражения пивоваров в матче 20 тура УПЛ против киевского Динамо (1:2).

– Матч получился очень сложным для нас. Мы понимали, против кого нам придется играть. Потому так и строили свою игру: планировали больше действовать на контратаках. Главной здесь была наша выдержка, потому что, действуя в таком ключе, мы могли найти свой успех в контратаках, что и произошло, когда мы открыли счет.

Чтобы забивать больше, нужно создавать больше моментов. У нас сегодня это не слишком качественно получилось. «Динамо» постоянно работало в позиционной атаке, качественно контратаковало, чем не позволяло нам больше создать своих контратак.

Мы вели в счете и в таком ключе нужно было работать. Выдержка, подстраховка были на первый план. Пенальти где-то подломил нашу команду. Затем сразу пропустили второй гол. Мы должны быть максимально сконцентрированы, и никакие решения арбитров не должны нас ломать. Игра длится 90 минут. Чем компактнее мы бы играли, тем больше бы «Динамо» нервничало, и у нас тогда было бы больше моментов. Следует создавать больше моментов, если мы рассчитываем на зачетные баллы.

– Суханов в этом году еще не играл. Почему он сегодня вышел? Он заслужил своей работой на тренировках право выйти на поле или потому, что он удачно играет против «Динамо»?

– Вообще у нас очень неплохая конкуренция и в атаке, и в обороне. Соответственно, есть главный тренер, а мы как ассистенты ему помогаем в этом, и он принимает решение. Он оценивает, кто как работает. Мы понимали, что Сергей был «голодным», учитывая, что он еще не выходил в этом сезоне в чемпионате. Он на тренировках качественно работал и потому заслужил сегодня выйти в линии атаки, – рассказал Ковпак.

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
