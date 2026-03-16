  4. Футболистам Динамо досталось от Игоря Костюка
16 марта 2026, 05:32
Футболистам Динамо досталось от Игоря Костюка

Тренер раскритиковал игру в обороне в эпизоде с пропущенным голом в матче против «Оболони»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк раскритиковал действия защитников киевского клуба в матче против «Оболони» (2:1).

«Вы сами видели: мы контролировали игру, имели преимущество и создавали моменты, но долгое время не могли реализовать свои возможности. Соперник фактически лишь раз перешел на нашу половину поля – и именно в этом эпизоде мы пропустили.

Мы акцентировали внимание на подобных ситуациях, однако в тот момент наши защитники допустили несколько ошибок подряд. В результате – один удар по нашим воротам в первом тайме и пропущенный гол», – сказал Игорь Костюк.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
Перець
Просте рішення продайте Михавко і на 50 % буде менше проблем 
