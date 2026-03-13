В субботу, 14 марта состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

После чрезвычайно уверенного сезона в Чемпионшипе «бордовые» так и не смогли найти свою игру в Премьер-лиге. После 29 туров чемпионата Англии на балансе «Бернли» есть всего 19 зачетных пунктов, позволяющих команде находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже кажется неподъемным и составляет 9 очков.

Кубок Англии «Бернли» покинул после неожиданного поражения против «Мансфилда» из Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион) на стадии 1/16 финала.

Борнмут

Серединная часть сезона показалась для «вишен» просто ужасающей, однако в последних играх клубу удалось набрать неплохой темп. В общей сложности, за 29 матчей Премьер-лиги «Борнмут» завоевал 40 баллов, что пока позволяют ему находиться на 9-м месте общего зачета. Расстояние от 7-й и 14-й позиции почти одинаковое – 4 и 3 очка соответственно.

Из Кубка Англии коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала, проиграв в серии пенальти «Ньюкаслу» (в основное время игра завершилась вничью 3:3).

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Борнмут». На балансе команды 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Бернли».

Интересные факты

4/5 предыдущих матчей «Борнмута» завершились вничью.

Беспроигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге длится уже 9 матчей подряд.

Только в 2/8 последних матчах «Борнмута» было забито больше 2.5 гола.

В последних 20-х матчах Премьер-лиги «Бернли» имеет всего 1 победу.

Прогноз

В последних матчах «Борнмута» было забито небольшое количество голов, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).