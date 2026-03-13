РЫБАКИНА: Почувствовала после возвращения Элины, что она играет агрессивнее

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела пресс-конференцию после победы над Джессикой Пегулой, на которой, в частности, прокомментировала предстоящий матч против Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Чем в своей игре сегодня вы больше всего довольны?

– Я рада, что смогла отыграться во втором сете и выиграть матч в двух партиях. Это был непростой матч.

– Второй сет выглядел довольно напряженным. Джесс играла очень хорошо, и матч был высокого уровня. Как вам удалось переломить ход сета, когда вы уступали с брейком?

– Да, думаю, что уровень матча был хорошим. Я начала хорошо, действовала очень агрессивно, и сегодня подача работала отлично. Во втором сете, конечно, Джессика – сильная соперница. Я почувствовала, что стала играть немного пассивно. Она этим воспользовалась и вышла вперед. После этого была борьба за каждый гейм, много длинных и близких розыгрышей. Я просто пыталась бороться и найти способ переломить ситуацию. В итоге все получилось.

– Счет выглядит очень похожим на тои, что был в Австралии. Считаете ли вы, что такой опыт помогает вам в плане уверенности?

– Честно говоря, я не думаю, что это сильно похоже, потому что условия разные. Конечно, Джессика – боец, и ей тоже потребовалось время, чтобы найти ритм и привыкнуть к моим быстрым мячам. Опять же, все решили буквально несколько очков, после чего игра быстро повернулась в другую сторону. Так что это просто сложная соперница. И я не смогла держать такую же высокую интенсивность, как в первом сете. Поэтому второй сет получился очень напряженным.

– В эти выходные жарко, и в ближайшие дни тоже будет тепло. Как вы себя чувствуете в таких условиях? Хорошо ли это для вашей игры?

– В жару мяч летит быстрее, и мне это нравится. Но честно говоря, когда я сегодня размигалась, было полное солнце, и это было не очень приятно. Нам повезло, что когда мы вышли на корт, он был полностью в тени. Так что было немного непросто. Я играла некоторые матчи на солнце, некоторые – вечером. Завтра снова будет вечерний матч, и я этому рада. Посмотрим, как все сложится, но сейчас действительно довольно жарко, и в таких условиях играть нелегко.

– В Катаре вы говорили, что стараетесь чаще использовать медленные мячи, чередовать темп и пробовать разные удары, потому что это помогает в медленных условиях. Вы также упоминали, что на турнире в Индиан-Уэллс это может быть полезно. Считаете ли вы, что это работает здесь?

– Да, условия здесь действительно похожи в том смысле, что корт очень медленный. Но мне кажется, что здесь мяч летит быстрее в воздухе. Иногда он не так сильно останавливается, как, например, в Дохе. Я знала, что будет медленно. И знала, что особенно в вечерних матчах мяч летит не так быстро, как днем. Поэтому я старалась подстраиваться. Зная условия, я немного меняю тактику или подготовку к матчу. Но в целом здесь сложно предсказать все, поэтому нужно быть готовой ко всему.

– Расскажите о предстоящем матче с Элиной. Впервые вы играли друг с другом шесть лет назад, а последний раз – в прошлом году. Нам часто говорят, что сейчас она играет более агрессивно, чем раньше. Вы тоже это заметили? Стала ли она совсем другой игрокиней?

– Да, я точно почувствовала после ее возвращения, что она играет агрессивнее. Она старается чаще выходить вперед, давить на соперницу, и думаю, что это очень опасная соперница. Она хорошо читает игру. Я постараюсь сосредоточиться на своей подаче, потому что это мое оружие, и очень важно использовать ее максимально эффективно. А дальше – просто бороться и искать свой путь в матче, чтобы, надеюсь, победить.

