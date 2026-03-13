Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шахтер играл хорошо до пропущенного гола». Кучер – о победе над Лехом
Лига конференций
13 марта 2026, 17:25 | Обновлено 13 марта 2026, 17:27
142
0

«Шахтер играл хорошо до пропущенного гола». Кучер – о победе над Лехом

Отголоски победного матча «горняков» в Познани

13 марта 2026, 17:25 | Обновлено 13 марта 2026, 17:27
142
0
«Шахтер играл хорошо до пропущенного гола». Кучер – о победе над Лехом
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне футболисты донецкого «Шахтера» одержали победу в выездном матче 1/8 финала Лиги конференций над польским «Лехом». Игра, которая проходила на домашней арене соперника «горняков» в Познани, завершилась со счетом 3:1.

О перипетиях этого поединка корреспонденту Sport.ua рассказал бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Мне понравилось, как в течение большей части матча, до пропущенного гола, очень неплохо играла наша команда, – сказал специалист. – «Шахтер» действовал организованно, контролировал мяч, комбинировал. Это было важно, ведь «Лех» прессинговал. Но «горняки» достойно выходили из-под этого прессинга. Да, местами были ошибки, ощущалась и отсутствие Матвиенко. Зато был Марлон, который давно не играл. И хотя у него есть опыт, все же отсутствие игровой практики сказывалось. Так что если и имелись ошибки, то они были, скажем так, не курьезные. В этой встрече «Шахтер» забил мяч, потом второй – и все, казалось, складывалось для него неплохо. Но затем, при счете 2:0, немного появилась самоуверенность, и «горняки» успокоились. Пошли ненужные потери мяча у своих ворот, которые и привели к пропущенному голу. Но третий гол «Шахтера» расставил все по своим местам.

– Как вы думаете, этот результат повышает шансы донецкой команды на выход в четвертьфинал?

– Понятно, что сыграть на ноль было бы лучше. Но несмотря на это, в ответном матче нужно будет действовать очень внимательно.

– Хотелось бы узнать ваше мнение: какая линия «Шахтера» наиболее эффективно обеспечивает победные результаты?

– Конечно, это центр поля. Игроки этой линии мобильны, хорошо контролируют мяч, не боятся играть. Они очень удачно выходили из-под прессинга, благодаря чему контролировали игру.

– Ожидали ли поляки такой проворности от «Шахтера»?

– Было видно, что они готовились к этой встрече. Мы видели, как футболисты «Леха» в одну-две передачи пытались разворачивать игру на противоположный фланг и за счет этого действовать. Было заметно также, что все моменты соперник отрабатывал, чтобы оставлять своих игроков два в один и один в один с защитниками «Шахтера». У поляков это получалось, но ни к каким курьезам это не привело.

– Какое мнение у вас об одном из действующих лиц громкого зимнего трансфера между ЛНЗ и «Шахтером» – Проспере Оба?

– Трудно сказать. У него есть данные, однако пока что в донецкой команде ему давали мало времени. Посмотрим позже.

– На что в нынешнем еврокубковом розыгрыше Лиги конференций «Шахтер» способен?

– Знаете, можно говорить все что угодно. Главное, чтобы донецкая команда подходила к каждой игре так же, как в матче с «Лехом». Имею в виду ответственно, с максимальной отдачей. В таком случае можно рассчитывать на очень многое.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» рискует потерять ключевых игроков.

По теме:
Шахтер Донецк Лех Познань инсайд Лех - Шахтер Лига конференций Александр Кучер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем