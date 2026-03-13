Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о состоянии здоровья Дмитрия Крыскива и Марлона Гомеса, которых вынужденно заменил в матче против Леха (1:3). Специалист снова пожаловался на сложную логистику.

– Дмитрий Крыськив покинул поле на 27-й минуте, на 74-й также заменили Марлона Гомеса. Привело ли это к изменению вашей тактики и решений во втором тайме? По вашему мнению, они будут готовы к матчу на следующей неделе?

– Поскольку я не врач, то не знаю, будут ли они готовы ко второму матчу. Надеюсь, они быстро поправятся, потому что это важные игроки для нас. Но у нас есть сложности из-за этих поездок автобусом по 10–15 часов. И сегодня нам тоже придется ехать примерно 7–8 часов. Это тяжело.

Мы не скрываемся за оправданиями, но мы молодая команда и имеем очень мало тренировочного опыта, поэтому это немного усложняет ситуацию. В воскресенье игра в 18:00. Как мы будем отдыхать? Думаю, сделаем всё возможное. Они молодые. Чем больше у них опыта, тем лучше для нас. Но они очень молодые. Что мы можем сделать? Не знаю, – сказал Туран.

Уже в воскресенье, 15 марта, донецкий Шахтер сыграет матч 20 тура Украинской Премьер-лиги, где соперником «горняков» будет харьковский Металлист 1925 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Если травма Дмитрия Крыськива окажется серьезной, пострадать может и сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым. Уже 26 марта «сине-желтые» сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора в ЧМ-2026 против сборной Швеции.