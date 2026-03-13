Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров
Лига конференций
13 марта 2026, 08:19 |
683
0

Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров

Дмитрий Крыськив и Марлон Гомес получили повреждения в матче против Леха (3:1)

13 марта 2026, 08:19 |
683
0
Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о состоянии здоровья Дмитрия Крыскива и Марлона Гомеса, которых вынужденно заменил в матче против Леха (1:3). Специалист снова пожаловался на сложную логистику.

– Дмитрий Крыськив покинул поле на 27-й минуте, на 74-й также заменили Марлона Гомеса. Привело ли это к изменению вашей тактики и решений во втором тайме? По вашему мнению, они будут готовы к матчу на следующей неделе?

– Поскольку я не врач, то не знаю, будут ли они готовы ко второму матчу. Надеюсь, они быстро поправятся, потому что это важные игроки для нас. Но у нас есть сложности из-за этих поездок автобусом по 10–15 часов. И сегодня нам тоже придется ехать примерно 7–8 часов. Это тяжело.

Мы не скрываемся за оправданиями, но мы молодая команда и имеем очень мало тренировочного опыта, поэтому это немного усложняет ситуацию. В воскресенье игра в 18:00. Как мы будем отдыхать? Думаю, сделаем всё возможное. Они молодые. Чем больше у них опыта, тем лучше для нас. Но они очень молодые. Что мы можем сделать? Не знаю, – сказал Туран.

Уже в воскресенье, 15 марта, донецкий Шахтер сыграет матч 20 тура Украинской Премьер-лиги, где соперником «горняков» будет харьковский Металлист 1925 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Если травма Дмитрия Крыськива окажется серьезной, пострадать может и сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым. Уже 26 марта «сине-желтые» сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора в ЧМ-2026 против сборной Швеции.

По теме:
Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Крыськив Марлон Гомес травма Металлист 1925 Шахтер Донецк Шахтер - Металлист 1925 Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 27
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Футбол | 13.03.2026, 07:36
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 13.03.2026, 02:55
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем