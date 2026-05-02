Маркевич назвал команду, которую не возглавит ни при каких условиях

Тренер не вернётся в «Карпаты»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, рассматривал ли бы он возможность возвращения во львовские «Карпаты» на должность главного тренера команды.

– Возможно, «Карпаты» снова предложат вам вернуться?

– Нет, нет, нет, нет. Мне уже достаточно. Об этом даже речи не идет, – сказал Мирон Маркевич.

Маркевич тренировал «Карпаты» с 1992 по 1995, с 1996 по 1998, с 2001 по 2002 и с 2023 по 2024 годы.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Сезон 2003-2004 пропустили 
Ти вже не очолиш НІКОГО ! Пора і честь знати.
Дідусю, які Карпати? Треба вдома онуків нянчити. Якісь Карпати, збірна. 10 років вже нічого не тренує. 
