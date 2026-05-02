Маркевич назвал команду, которую не возглавит ни при каких условиях

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, рассматривал ли бы он возможность возвращения во львовские «Карпаты» на должность главного тренера команды.

– Возможно, «Карпаты» снова предложат вам вернуться?

– Нет, нет, нет, нет. Мне уже достаточно. Об этом даже речи не идет, – сказал Мирон Маркевич.

Маркевич тренировал «Карпаты» с 1992 по 1995, с 1996 по 1998, с 2001 по 2002 и с 2023 по 2024 годы.

