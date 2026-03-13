ВИДЕО. Как Динамо готовилось к киевскому дерби против Оболони

Киевское «Динамо» сыграет матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги. «Бело-синие» будут противостоять «Оболони», которая также представляет столицу Украины.

«Динамо» провело подготовку к киевскому дерби, готовясь на клубной базе в Вите-Литовской.

Тренировочный день для игроков «Динамо» начался с работы в тренажерном зале. Вскоре тренировка перешла на футбольное поле, где подопечные Игоря Костюка провели традиционную разминку и выполнили беговые упражнения.

Полузащитник Владислав Кабаев восстановился от травмы и вернулся к работе в общей группе с определенными ограничениями. Также к тренировкам после болезни вернулся защитник Константин Вивчаренко.

После разминки и беговых упражнений футболисты работали в группах. Вратари занимались отдельно под наблюдением тренеров, а полевые игроки были разделены на три группы. В таком составе они выполняли упражнения, направленные на контроль мяча.

Позже акцент был перемещен на завершение атак. Динамовцы отрабатывали комбинации, которые завершались ударом по воротам. Напоследок динамовцы провели двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера.

Матч «Динамо» – «Оболонь» в 20-м туре УПЛ состоится в пятницу, 13 марта, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

