  Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера? Все назначения судей на 20-й тур УПЛ
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 16:23 | Обновлено 13 марта 2026, 16:32
316
0

Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера? Все назначения судей на 20-й тур УПЛ

За 3 дня пройдут 8 поединков очередного тура чемпионата Украины

13 марта 2026, 16:23 | Обновлено 13 марта 2026, 16:32
316
0
Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера? Все назначения судей на 20-й тур УПЛ
УАФ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 20-й тур УПЛ.

Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 20-го тура продлятся 3 дня – с 13 по 15 марта.

Судьей матча между командами Динамо и Оболонь (13 марта) назначен Александр Афанасьев (Харьков)

Игру между командами Шахтер и Металлист 1925 года (15 марта) будет обслуживать Виталий Романов (Днепр).

УПЛ. 20-й тур. Назначение судей

