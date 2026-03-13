Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера? Все назначения судей на 20-й тур УПЛ
За 3 дня пройдут 8 поединков очередного тура чемпионата Украины
Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 20-й тур УПЛ.
Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 20-го тура продлятся 3 дня – с 13 по 15 марта.
Судьей матча между командами Динамо и Оболонь (13 марта) назначен Александр Афанасьев (Харьков)
Игру между командами Шахтер и Металлист 1925 года (15 марта) будет обслуживать Виталий Романов (Днепр).
УПЛ. 20-й тур. Назначение судей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Львы» в номинально гостевом матче одержали дебютную победу под руководством Франа Фернандеса
Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины