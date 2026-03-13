Вылет не грозит? Легендарная команда УПЛ впервые выиграла с новым тренером

Карпаты в матче очередного тура УПЛ на выезде обыграли аутсайдера Полтаву со счетом 4:0.

Это первая победа с новым наставником львовской команды Франом Фернандесом. Несмотря на слухи об увольнении тренера, Львы пока сохраняют доверие к испанскому специалисту.

Вторую часть сезона Карпаты начали с поражений от Шахтера и Колоса, а также ничьей с Кудровкой.

Успех в игре с Полтавой стал первым для Фернандеса в УПЛ.

Карпаты набрали 23 очка и поднялись на 10-е место. Команда оторвалась от зоны прямого вылета на 12 очков.