Полузащитник Динамо прокомментировал переход в клуб Украинской Премьер-лиги
Львовские «Карпаты» арендовали Валентина Рубчинского до завершения сезона с правом выкупа
Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский, который присоединился ко львовским «Карпатам» на правах аренды, прокомментировал свое решение сменить клуб:
«Я провел с командой пока только одну тренировку, знаком с некоторыми игроками в команде, поэтому, думаю, адаптация пройдет лучше, чем может быть.
Вариант с «Карпатами»? Была возможность и остаться в «Динамо» и уйти в другие команды. Выбрал «Карпаты», ведь здесь амбициозная команда и мне хочется получать больше игровой практики.
Я перешел, чтобы играть и побеждать вместе с «Карпатами», – рассказал Рубчинский.
Полузащитник провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций в футболке «бело-синих», однако не сумел отличиться результативными действиями.
Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.
