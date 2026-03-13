Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Динамо прокомментировал переход в клуб Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
Полузащитник Динамо прокомментировал переход в клуб Украинской Премьер-лиги

Львовские «Карпаты» арендовали Валентина Рубчинского до завершения сезона с правом выкупа

ФК Карпаты Львов. Валентин Рубчинский

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский, который присоединился ко львовским «Карпатам» на правах аренды, прокомментировал свое решение сменить клуб:

«Я провел с командой пока только одну тренировку, знаком с некоторыми игроками в команде, поэтому, думаю, адаптация пройдет лучше, чем может быть.

Вариант с «Карпатами»? Была возможность и остаться в «Динамо» и уйти в другие команды. Выбрал «Карпаты», ведь здесь амбициозная команда и мне хочется получать больше игровой практики.

Я перешел, чтобы играть и побеждать вместе с «Карпатами», – рассказал Рубчинский.

Полузащитник провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций в футболке «бело-синих», однако не сумел отличиться результативными действиями.

Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.

Динамо Киев Карпаты Львов Валентин Рубчинский трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Перець
Купуйте ,Динамо баласт не потрібен 
Ответить
0
Тарас Галишко
Успіхів! Хороший футболіст треба награвати в основі і викупляти. Толкових гравців Карпатам ой як бракує. Пощастило, що Бруніньйо повернувся - інакше було б напевно нуль очок після зимової перерви...
Ответить
0
