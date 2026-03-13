Полузащитник Динамо прокомментировал переход в клуб Украинской Премьер-лиги

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский, который присоединился ко львовским «Карпатам» на правах аренды, прокомментировал свое решение сменить клуб:

«Я провел с командой пока только одну тренировку, знаком с некоторыми игроками в команде, поэтому, думаю, адаптация пройдет лучше, чем может быть.

Вариант с «Карпатами»? Была возможность и остаться в «Динамо» и уйти в другие команды. Выбрал «Карпаты», ведь здесь амбициозная команда и мне хочется получать больше игровой практики.

Я перешел, чтобы играть и побеждать вместе с «Карпатами», – рассказал Рубчинский.

Полузащитник провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций в футболке «бело-синих», однако не сумел отличиться результативными действиями.

Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.