Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход украинского полузащитника в Карпаты

Валентин Рубчинский присоединился ко львовскому клубу, где будет играть на правах аренды

ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский продолжит свою карьеру в составе львовских «Карпат». Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих»

За команду из Львова 24-летний динамовец будет выступать на правах аренды, срок которой рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Рубчинский провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций, однако не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.

Полузащитник перебрался в «Динамо» в июле 2024 года из «Днепра» за один миллион евро и с тех пор сыграл 36 матчей в футболке киевского клуба, забив три гола.

После 19 сыгранных туров «Карпаты» набрали 20 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Львовский клуб лишь на один балл опережает «Рух», который находится в зоне стыковых матчей.

Динамо Киев Карпаты Львов Валентин Рубчинский трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
