Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»

Легенда Шахтера Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики в расположении «горняков». Виктор считает, что Арда Туран должен раскрыть игрока.

– А почему никак не закрепится в составе Проспер Оба – ни одного полного матча за Шахтер с момента прихода из ЛНЗ и только однажды нигериец вышел в основе?

– В Шахтере просто так деньги на ветер не выбрасывают. Оба – качественный игрок, перспективный. Возможно, он пока не влился полностью в команду Турана, не притерся.

Одно дело феерить в ЛНЗ и совсем другое в Шахтере – разные уровни команд. Я в Оба верю, нужно немного потерпеть. Туран захотел иметь в команде Оба, президент [Ринат Ахметов] купил ему его. Теперь задача тренера раскрыть игрока, – сказал Грачев.

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков» в зимнее трансферное окно из черкасского ЛНЗ. В первой части сезона УПЛ Оба забил 7 мячей за черкасский клуб.