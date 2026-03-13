Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 12:33 | Обновлено 13 марта 2026, 12:57
1054
0

Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики

ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Легенда Шахтера Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики в расположении «горняков». Виктор считает, что Арда Туран должен раскрыть игрока.

– А почему никак не закрепится в составе Проспер Оба – ни одного полного матча за Шахтер с момента прихода из ЛНЗ и только однажды нигериец вышел в основе?

– В Шахтере просто так деньги на ветер не выбрасывают. Оба – качественный игрок, перспективный. Возможно, он пока не влился полностью в команду Турана, не притерся.

Одно дело феерить в ЛНЗ и совсем другое в Шахтере – разные уровни команд. Я в Оба верю, нужно немного потерпеть. Туран захотел иметь в команде Оба, президент [Ринат Ахметов] купил ему его. Теперь задача тренера раскрыть игрока, – сказал Грачев.

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков» в зимнее трансферное окно из черкасского ЛНЗ. В первой части сезона УПЛ Оба забил 7 мячей за черкасский клуб.

Проспер Оба Арда Туран Ринат Ахметов Виктор Грачев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
