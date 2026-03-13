Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»
Лига конференций
13 марта 2026, 09:36 |
Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»

Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы «горняков» под польским Лехом

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы «горняков» под польским Лехом (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

– Положительные впечатления. Выиграли игру, сделали маленький шаг к нашей великой мечте. Еще будет следующая игра, еще ничего не окончено. Очень рады, что победили, но мы понимаем, что второй матч будет еще важнее, чем сейчас.

– Следующая игра – без вас из-за желтой карты. Какие ощущения были, когда его получили?

– Конечно, обидно, тем более получить. Я не знаю, рефери или намеренно меня так не любит. Я только посмотрел, что штрафной, посмотрел, что наши игроки еще не готовы, потом сказал нашему вратарю: «Иди ты выбивай» – и сразу желтую карточку получил. Это его решение. Я очень плохо воспринимаю эту желтую карточку – конечно, расстроился.

– «Лех» – это ваш второй соперник из Польши. Вы уже играли с «Легией», проиграли. «Лех» вроде бы находится в лучшем положении, чем «Легия», которая находится в зоне вылета. Какой матч был тяжелее, на ваш взгляд?

– Я ту игру не играл. Только могу сказать со стороны, что эти обе команды очень квалифицированные. Сравнивать я не могу, потому что не играл эту игру, не могу сказать, что было внутри. Было что тогда тяжело, что сейчас, но думаю, что в том матче мы не заслуживали поражения.

– Разница в 2 гола – это достаточный гандикап для выхода в четвертьфинал?

– Думаю, даже гандикапа в 3-4 гола может быть недостаточно, потому что это уже такая идет квалификация, и можно выиграть 3:0 или 4:0, а потом другой матч проиграть.

Поэтому я думаю, что нужно максимально концентрироваться на следующем матче – это чемпионат Украины – и, конечно, готовиться уже после чемпионата Украины ко второму матчу с этой очень хорошей, сильной командой.

– Что сказал Мистер вам после игры?

– Забыть этот матч и готовиться уже на «Металлист 1925».

– Будет большая поддержка в Кракове. Какой месседж для них можно передать?

– Мы очень ждем наших болельщиков, и сегодня на стадионе их было, в принципе, много. Мы слышали их поддержку, огромное им спасибо за то, что они всегда с нами, за то, что они нас всегда поддерживают. Это большое количество и украинцев и именно наших болельщиков «Шахтера».

Думаю, большое количество также тех, кто может просто болеют за сборную Украины, но приезжают и болеют за нас. Поэтому это очень важно для нас, мы будем их ждать на втором матче. Если нужно, тоже пойду на фансектор – буду болеть вместе с ними, – сказал Бондарь.

Валерий Бондарь Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер
