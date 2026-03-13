Коуч Леха объяснил поражение от Шахтера в Лиге конференций
Нильс Фредериксен поделился эмоциями после матча с Шахтером (1:3)
Главный тренер Леха Нильс Фредериксен поделился эмоциями после матча с Шахтером (1:3) в первой игре 1/8 финала Лиги конференций.
«Шахтер продемонстрировал более высокий уровень. Следует честно сказать, что мы играли с командой, которая была сильнее тех, с которыми мы ежедневно соревнуемся в Экстраклясе. Нам не хватило покоя в игре с мячом. Будь мы лучшими в этом элементе, результат мог бы быть другим»
Были моменты, когда мы защищались низко или в среднем блоке, и после выигрыша мяча мы хотели перейти к быстрым контратак.
Однако против такого соперника это очень сложно – не только из-за качества игроков, но и их способности вырываться из дуэли. Вы всегда ожидаете от своих игроков высочайшего уровня, и сегодня мы не смогли этого достичь», – сказал Фредериксен.
Ответный матч между Лехом и Шахтером запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
