Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Леха объяснил поражение от Шахтера в Лиге конференций
Лига конференций
13 марта 2026, 09:04
Коуч Леха объяснил поражение от Шахтера в Лиге конференций

Нильс Фредериксен поделился эмоциями после матча с Шахтером (1:3)

Getty Images/Global Images Ukraine. Нильс Фредериксен

Главный тренер Леха Нильс Фредериксен поделился эмоциями после матча с Шахтером (1:3) в первой игре 1/8 финала Лиги конференций.

«Шахтер продемонстрировал более высокий уровень. Следует честно сказать, что мы играли с командой, которая была сильнее тех, с которыми мы ежедневно соревнуемся в Экстраклясе. Нам не хватило покоя в игре с мячом. Будь мы лучшими в этом элементе, результат мог бы быть другим»

Были моменты, когда мы защищались низко или в среднем блоке, и после выигрыша мяча мы хотели перейти к быстрым контратак.

Однако против такого соперника это очень сложно – не только из-за качества игроков, но и их способности вырываться из дуэли. Вы всегда ожидаете от своих игроков высочайшего уровня, и сегодня мы не смогли этого достичь», – сказал Фредериксен.

Ответный матч между Лехом и Шахтером запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Лех Познань Шахтер Донецк Лига конференций Лех - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: TVP Sport
