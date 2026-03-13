Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Лига конференций
13 марта 2026, 07:55 |
489
0

Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК

Известный эксперт считает, что подопечные Арды Турана продемонстрировали классный футбол

13 марта 2026, 07:55 |
489
0
Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК
Шахтер

В первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Шахтер» без проблем переиграл «Лех» со счетом 3:1 и сделал весомую заявку на выход в следующий раунд турнира. Свое мнение по поводу игру в Познани высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Для меня эта игра «Шахтера» стала открытием, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но больше всего я хотел бы обратить внимание на то, что у гостей по разным причинам отсутствовал ряд основных футболистов, тем не менее, команда смотрелась прилично. Я не помню, чтобы «горняки» так хорошо выбегали в атаку. Контроль мяча это всегда была их фишка, но контригра, причем, все знали свой маневр, меня поразила. Если говорить в целом, то «Шахтер» продемонстрировал классный футбол.

О выходе в четвертьфинал говорить, возможно, и рановато, но обнадеживает то, что у «Шахтера» приличная лавка запасных. Поэтому мне кажется, что во втором матче украинская команда также будет выглядеть свежее. Как показал поединок в Познани, подопечные Арды Турана во всех аспектах сейчас готовы хорошо.

По теме:
Шахтер рискует потерять ключевых игроков. Может пострадать и Ребров
Экс-форвард сборной Украины отметил, за счет чего Шахтер обыграл Лех
Эксперт о победе Шахтера: «Достаточно взглянуть на статистику этого матча»
Олег Федорчук Лига конференций Шахтер Донецк Лех Познань Арда Туран
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Футбол | 13 марта 2026, 03:32 4
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро

Осимхен может перейти в «королевский клуб»

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12 марта 2026, 21:42 99
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани

Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Футбол | 13.03.2026, 07:36
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Арсенал – Байер
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Футбол | 12.03.2026, 23:22
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 27
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем