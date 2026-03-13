Олег Федорчук назвал причину победы Шахтера над Лехом в ЛК

В первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Шахтер» без проблем переиграл «Лех» со счетом 3:1 и сделал весомую заявку на выход в следующий раунд турнира. Свое мнение по поводу игру в Познани высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Для меня эта игра «Шахтера» стала открытием, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но больше всего я хотел бы обратить внимание на то, что у гостей по разным причинам отсутствовал ряд основных футболистов, тем не менее, команда смотрелась прилично. Я не помню, чтобы «горняки» так хорошо выбегали в атаку. Контроль мяча это всегда была их фишка, но контригра, причем, все знали свой маневр, меня поразила. Если говорить в целом, то «Шахтер» продемонстрировал классный футбол.

О выходе в четвертьфинал говорить, возможно, и рановато, но обнадеживает то, что у «Шахтера» приличная лавка запасных. Поэтому мне кажется, что во втором матче украинская команда также будет выглядеть свежее. Как показал поединок в Познани, подопечные Арды Турана во всех аспектах сейчас готовы хорошо.