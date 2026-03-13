12 марта венгерский Ференварош переиграл португальскую Брагу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26, который прошел на стадионе Групама Арена в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отличились Габи Каниховски и Ленни Джозеф.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0

Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69

Видеообзор матча