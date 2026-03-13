Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ференцварош – Брага – 2:0. Матч Лиги Европы в Будапеште. Видео голов, обзор
Лига Европы
Ференцварош
12.03.2026 22:00 – FT 2 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2026, 06:45 |
20
0

Ференцварош – Брага – 2:0. Матч Лиги Европы в Будапеште. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

13 марта 2026, 06:45 |
20
0
Ференцварош – Брага – 2:0. Матч Лиги Европы в Будапеште. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта венгерский Ференварош переиграл португальскую Брагу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26, который прошел на стадионе Групама Арена в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отличились Габи Каниховски и Ленни Джозеф.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0

Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ленни Жозеф (Ференцварош), асcист Чебраил Макрецкис.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Гавриель Каниховский (Ференцварош), асcист Ленни Жозеф.
По теме:
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака – 0:0. Гости отскочили. Видеообзор матча
Генк – Фрайбург – 1:0. Эль-Уади принес победу. Видео гола и обзор матча
Сигма – Майнц – 0:0. Напряженная битва без голов. Видеообзор матча
Ференцварош Брага Лига Европы видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12 марта 2026, 07:39 8
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 23
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Футбол | 13.03.2026, 03:32
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах
Футбол | 13.03.2026, 06:02
Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах
Источник: тренера клуба УПЛ подозревают в договорных матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем