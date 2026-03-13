12.03.2026 22:00 – FT 2 : 0
Ференцварош – Брага – 2:0. Матч Лиги Европы в Будапеште. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 марта венгерский Ференварош переиграл португальскую Брагу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26, который прошел на стадионе Групама Арена в Будапеште.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отличились Габи Каниховски и Ленни Джозеф.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0
Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ленни Жозеф (Ференцварош), асcист Чебраил Макрецкис.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Гавриель Каниховский (Ференцварош), асcист Ленни Жозеф.
