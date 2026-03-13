Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE
WTA
13 марта 2026, 02:35 | Обновлено 13 марта 2026, 02:39
105
0

Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

13 марта 2026, 02:35 | Обновлено 13 марта 2026, 02:39
105
0
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 13 марта проходят матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 02:10 по Киеву свой поединок начали Джессика Пегула (США, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это восьмое очное противостояние. Счет 4:3 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в полуфинале встретится с Элиной Свитолиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболенко и Мбоко определили первую полуфиналистку тысячника в Индиан-Уэллс
Джессика Пегула Елена Рыбакина Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12 марта 2026, 08:13 3
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена

Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов

Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Футбол | 12 марта 2026, 08:33 6
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко

Бывший вратарь поблагодарил за то, что его приняли в свое время в тренерский штаб сборной Украины

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Теннис | 12.03.2026, 20:49
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 22:40
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 12.03.2026, 18:33
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем