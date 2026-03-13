Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 13 марта проходят матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 02:10 по Киеву свой поединок начали Джессика Пегула (США, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3).

Это восьмое очное противостояние. Счет 4:3 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в полуфинале встретится с Элиной Свитолиной.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА