Уволят ли Слота? В Ливерпуле приняли неожиданное решение

Руководство «Ливерпуля» выражает полное доверие главному тренеру Арне Слоту. Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Давид Орнштейн, боссы мерсисайдцев твердо убеждены, что нидерландский специалист способен выправить турнирное положение команды.

По сведениям инсайдера, в клубе уверены: в данный момент на рынке нет наставника, который соответствовал бы их высоким требованиям больше, чем Слот. Также отмечается, что 47-летний тренер полностью доволен своим пребыванием в стане «красных».

Напомним, что Слот встал у руля «Ливерпуля» летом 2024 года. После 29 туров нынешнего чемпионата Англии команда набрала 48 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке турнирной таблицы.