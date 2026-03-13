Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 марта 2026, 02:37 | Обновлено 13 марта 2026, 02:38
Уволят ли Слота? В Ливерпуле приняли неожиданное решение

В клубе уверены, что нидерландский тренер способен исправить ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Ливерпуля» выражает полное доверие главному тренеру Арне Слоту. Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Давид Орнштейн, боссы мерсисайдцев твердо убеждены, что нидерландский специалист способен выправить турнирное положение команды.

По сведениям инсайдера, в клубе уверены: в данный момент на рынке нет наставника, который соответствовал бы их высоким требованиям больше, чем Слот. Также отмечается, что 47-летний тренер полностью доволен своим пребыванием в стане «красных».

Напомним, что Слот встал у руля «Ливерпуля» летом 2024 года. После 29 туров нынешнего чемпионата Англии команда набрала 48 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
