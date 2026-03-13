Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы
Легенда положительно относится к назначению Каррика
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон положительно воспринял решение руководства клуба доверить команду Майклу Каррику.
По информации источника, легендарный шотландец был рад возвращению Каррика в клуб и одобрил его назначение наставником «красных дьяволов» до завершения сезона 2025/26. Фергюсон считает, что логичным будет сделать его тренером на постоянной основе и продолжить ему доверить строить команду.
Напомним, Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2006 по 2018 год. Вместе с клубом англичанин завоевал 18 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ.
