13 марта 2026, 00:32 |
Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы

Легенда положительно относится к назначению Каррика

Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон положительно воспринял решение руководства клуба доверить команду Майклу Каррику.

По информации источника, легендарный шотландец был рад возвращению Каррика в клуб и одобрил его назначение наставником «красных дьяволов» до завершения сезона 2025/26. Фергюсон считает, что логичным будет сделать его тренером на постоянной основе и продолжить ему доверить строить команду.

Напомним, Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2006 по 2018 год. Вместе с клубом англичанин завоевал 18 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ.

Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу назначение тренера Майкл Каррик
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
