Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал готовит многомиллионное предложение за звезду Бундеслиги
Англия
13 марта 2026, 01:55 |
68
0

Арсенал готовит многомиллионное предложение за звезду Бундеслиги

Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к Кастелло Лукеба

13 марта 2026, 01:55 |
68
0
Арсенал готовит многомиллионное предложение за звезду Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к Кастелло Лукеба. По информации издания L’Equipe, представители английского клуба уже инициировали переговорный процесс по трансферу оборонца «Лейпцига».

Прогнозируется, что французский футболист сменит клубную прописку в летнее межсезонье, при этом сам игрок отдает предпочтение продолжению карьеры в АПЛ или Ла Лиге.

Руководство «Лейпцига» рассчитывает получить за своего исполнителя компенсацию в размере от 60 до 70 млн евро. В текущем розыгрыше Бундеслиги Лукеба принял участие в 20 матчах, отметившись одним забитым мячом.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал показал свою лучшую игру за последние несколько лет»
Тоттенхэм близок к установлению очередного антирекорда
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кастелло Лукеба РБ Лейпциг Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12 марта 2026, 21:42 93
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани

Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
Футбол | 13 марта 2026, 00:23 0
Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой

Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем