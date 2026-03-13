Арсенал готовит многомиллионное предложение за звезду Бундеслиги

Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к Кастелло Лукеба. По информации издания L’Equipe, представители английского клуба уже инициировали переговорный процесс по трансферу оборонца «Лейпцига».

Прогнозируется, что французский футболист сменит клубную прописку в летнее межсезонье, при этом сам игрок отдает предпочтение продолжению карьеры в АПЛ или Ла Лиге.

Руководство «Лейпцига» рассчитывает получить за своего исполнителя компенсацию в размере от 60 до 70 млн евро. В текущем розыгрыше Бундеслиги Лукеба принял участие в 20 матчах, отметившись одним забитым мячом.