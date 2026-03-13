ТУРАН: «Шахтер хорошо сыграл, но дальше настоящее испытание»
Горняки выиграли матч 1/8 финала Лиги конференция против Леха со счетом 3:1
Вечером 12 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Донецкий Шахтер в первом поединке в Познани обыграл польский клуб Лех (3:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В конце игры гол-шедевр бисиклетой забил Изаки. Таким образом, перед ответным матчем у горняков есть гандикап в два мяча.
Комментарий Арды Турана после матча:
«Мы хорошо сыграли, но настоящее испытание – как футболисты будут вести себя после этой победы».
🧡 Коментар Арди Турана після матчу 🆚 «Лех» ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2026
🎙 «Ми добре зіграли, але справжнє випробування – як футболісти поводитимуться після цієї перемоги»#Shakhtar #UECL #ЛехШахтар pic.twitter.com/uQG0jccJAm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игроке заинтересованы клубы АПЛ
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми