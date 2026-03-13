Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
13 марта 2026, 01:05 | Обновлено 13 марта 2026, 01:09
Горняки выиграли матч 1/8 финала Лиги конференция против Леха со счетом 3:1

ТУРАН: «Шахтер хорошо сыграл, но дальше настоящее испытание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Вечером 12 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Донецкий Шахтер в первом поединке в Познани обыграл польский клуб Лех (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце игры гол-шедевр бисиклетой забил Изаки. Таким образом, перед ответным матчем у горняков есть гандикап в два мяча.

Комментарий Арды Турана после матча:

«Мы хорошо сыграли, но настоящее испытание – как футболисты будут вести себя после этой победы».

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
