«Я выбирал его всегда»: Азар ошеломил признанием о Месси и Роналду

Бывший хавбек «Челси», мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Эден Азар поделился своим мнением в вечном споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Мой выбор всегда падал на Месси, так как его стиль игры – это именно тот футбол, который мне по душе. Я мог бы отдать предпочтение Криштиану, учитывая мою симпатию к «Реалу», однако Роналду – это прежде всего феноменальный бомбардир и выдающийся атлет.

В то же время игра Месси полностью соответствует моим футбольным вкусам. Когда выходишь против него на поле, в какой-то момент просто замираешь с мыслью «вау».

Нам невероятно повезло быть современниками Лео и наблюдать за его мастерством вживую на протяжении почти двух десятилетий», – отметил Азар.