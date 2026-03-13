«Я выбирал его всегда»: Азар ошеломил признанием о Месси и Роналду
Эден поставил точку в споре лучших
Бывший хавбек «Челси», мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Эден Азар поделился своим мнением в вечном споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Мой выбор всегда падал на Месси, так как его стиль игры – это именно тот футбол, который мне по душе. Я мог бы отдать предпочтение Криштиану, учитывая мою симпатию к «Реалу», однако Роналду – это прежде всего феноменальный бомбардир и выдающийся атлет.
В то же время игра Месси полностью соответствует моим футбольным вкусам. Когда выходишь против него на поле, в какой-то момент просто замираешь с мыслью «вау».
Нам невероятно повезло быть современниками Лео и наблюдать за его мастерством вживую на протяжении почти двух десятилетий», – отметил Азар.
