Саудовская Аравия. Гол Ляказетта не принес победу: пропустили на 90+3 мин
Вечером 12 марта состоялись поединки 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 12 марта состоялись три поединка 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Гол Александра Ляказетта не принес победу новичку лиги Неом СК в матче против Аль-Таавун (2:2).
Аль-Хазем пеериграл Аль-Холуд (2:1), а клуб Аль-Наджма уступил команде Дамак (1:3).
Топ-5: Аль-Наср (64 очка), Аль-Ахли (62), Аль-Хиляль (61), Аль-Кадисия (57), Аль-Таавун (45).
Чемпионат Саудовской Аравии
26-й тур, 12 марта 2026
Аль-Наджма – Дамак – 1:3
Голы: Фелиппе Кардосо, 51 – Мейте, 64, Вада, 78, Окита, 85
Аль-Хазем – Аль-Холуд – 2:1
Голы: Аль-Хабаши, 9, Аль-Дувайхи, 86 – Рамиро Энрике, 44
Неом СК – Аль-Таавон – 2:2
Голы: Лусиано Родригес, 23, Ляказетт, 76 – Рохер Мартинес, 70, Аль-Кувайкиби, 90+3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|25
|21
|1
|3
|66 - 19
|14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|64
|2
|Аль-Ахли Джидда
|25
|19
|5
|1
|49 - 16
|13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда
|62
|3
|Аль-Хиляль
|25
|18
|7
|0
|66 - 23
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
|61
|4
|Аль-Кадaсиа
|25
|17
|6
|2
|59 - 23
|13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом
|57
|5
|Аль-Таавун
|26
|13
|6
|7
|47 - 33
|04.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха
|45
|6
|Аль-Иттихад
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха
|42
|7
|Аль-Иттифак
|25
|11
|6
|8
|36 - 43
|13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
|39
|8
|Неом
|26
|9
|6
|11
|31 - 36
|04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом
|33
|9
|Аль-Хазм
|26
|8
|7
|11
|29 - 47
|03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм
|31
|10
|Аль-Халидж
|25
|8
|6
|11
|44 - 39
|14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|30
|11
|Аль-Фейха
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха
|30
|12
|Аль-Фатех
|25
|7
|7
|11
|34 - 46
|14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|28
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|6
|8
|11
|31 - 39
|14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда
|26
|14
|Аль-Холуд
|26
|8
|1
|17
|34 - 48
|03.04.26 19:00 Аль-Холуд - Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд
|25
|15
|Дамак
|26
|4
|10
|12
|24 - 42
|04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|22
|16
|Аль-Рияд
|25
|3
|7
|15
|22 - 48
|13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж
|16
|17
|Аль-Ахдуд
|25
|3
|4
|18
|22 - 55
|14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд
|13
|18
|Аль-Наджма
|26
|1
|5
|20
|23 - 61
|03.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма
|8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 12 марта будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка
Поединок 1/4 финала состоится 12 марта и начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву