Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Саудовская Аравия. Гол Ляказетта не принес победу: пропустили на 90+3 мин
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
12.03.2026 21:00 – FT 2 : 2
Аль-Таавун
Саудовская Аравия
12 марта 2026, 23:23 | Обновлено 13 марта 2026, 00:55
Саудовская Аравия. Гол Ляказетта не принес победу: пропустили на 90+3 мин

Вечером 12 марта состоялись поединки 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Саудовская Аравия. Гол Ляказетта не принес победу: пропустили на 90+3 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Вечером 12 марта состоялись три поединка 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Гол Александра Ляказетта не принес победу новичку лиги Неом СК в матче против Аль-Таавун (2:2).

Аль-Хазем пеериграл Аль-Холуд (2:1), а клуб Аль-Наджма уступил команде Дамак (1:3).

Топ-5: Аль-Наср (64 очка), Аль-Ахли (62), Аль-Хиляль (61), Аль-Кадисия (57), Аль-Таавун (45).

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур, 12 марта 2026

Аль-Наджма – Дамак – 1:3

Голы: Фелиппе Кардосо, 51 – Мейте, 64, Вада, 78, Окита, 85

Аль-Хазем – Аль-Холуд – 2:1

Голы: Аль-Хабаши, 9, Аль-Дувайхи, 86 – Рамиро Энрике, 44

Неом СК – Аль-Таавон – 2:2

Голы: Лусиано Родригес, 23, Ляказетт, 76 – Рохер Мартинес, 70, Аль-Кувайкиби, 90+3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 25 21 1 3 66 - 19 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 64
2 Аль-Ахли Джидда 25 19 5 1 49 - 16 13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 62
3 Аль-Хиляль 25 18 7 0 66 - 23 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 61
4 Аль-Кадaсиа 25 17 6 2 59 - 23 13.03.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом 57
5 Аль-Таавун 26 13 6 7 47 - 33 04.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха 45
6 Аль-Иттихад 25 12 6 7 40 - 31 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха 42
7 Аль-Иттифак 25 11 6 8 36 - 43 13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 39
8 Неом 26 9 6 11 31 - 36 04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом 33
9 Аль-Хазм 26 8 7 11 29 - 47 03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм 31
10 Аль-Халидж 25 8 6 11 44 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 30
11 Аль-Фейха 25 8 6 11 33 - 41 13.03.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха 30
12 Аль-Фатех 25 7 7 11 34 - 46 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 28
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 6 8 11 31 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 26
14 Аль-Холуд 26 8 1 17 34 - 48 03.04.26 19:00 Аль-Холуд - Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд 25
15 Дамак 26 4 10 12 24 - 42 04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд 22
16 Аль-Рияд 25 3 7 15 22 - 48 13.03.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 16
17 Аль-Ахдуд 25 3 4 18 22 - 55 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд 13
18 Аль-Наджма 26 1 5 20 23 - 61 03.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi (Аль-Таавун), асcист Ашраф Эль-Махдиуи.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Неом), асcист Саид Бенрахма.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Ашраф Эль-Махдиуи.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Luciano Rodriguez (Неом), асcист Абдулай Дукуре.
ВИДЕО. Яремчук стал автором гола? Обнародовано важное видео с линии ворот
Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наджма Дамак Аль-Хазем Аль-Холуд Неом СК Аль-Таавун Александр Ляказетт Лусиано Родригес Рохер Мартинес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
