Украина. Премьер лига16 марта 2026, 02:32 |
129
0
Источник: футболист Динамо приблизился к вызову в сборную Украины
Пономаренко может быть вызван на предстоящие матчи национальной команды
Один из лидеров киевского «Динамо» может получить дебютный вызов в сборную Украины.
Как сообщает журналист Владимир Зверов, Матвей Пономаренко приблизился к вызову от наставника национальной команды Сергея Реброва уже в ближайшие дни – на поединок плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции.
В этом сезоне УПЛ в активе Пономаренко восемь проведенных матчей в чемпионате Украины и семь забитых голов.
Сборная Украины сыграет против Швеции 26 марта, начало встречи запланировано на 21:45 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
15.03.2026, 17:20 6
15.03.2026, 11:15 31
14.03.2026, 05:58 39
14.03.2026, 19:40
15.03.2026, 00:39 4
14.03.2026, 08:22 24
15.03.2026, 08:33 7
14.03.2026, 09:23 17