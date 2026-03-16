Источник: футболист Динамо приблизился к вызову в сборную Украины

Пономаренко может быть вызван на предстоящие матчи национальной команды

16 марта 2026, 02:32 |
129
0
Источник: футболист Динамо приблизился к вызову в сборную Украины
УАФ. Матвей Пономаренко

Один из лидеров киевского «Динамо» может получить дебютный вызов в сборную Украины.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, Матвей Пономаренко приблизился к вызову от наставника национальной команды Сергея Реброва уже в ближайшие дни – на поединок плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции.

В этом сезоне УПЛ в активе Пономаренко восемь проведенных матчей в чемпионате Украины и семь забитых голов.

Сборная Украины сыграет против Швеции 26 марта, начало встречи запланировано на 21:45 по Киеву.

